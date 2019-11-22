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Россия начнет продавать Су-34 за рубеж

18.11.2019 16:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия получила первые заявки на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019, пишет ТАСС.

Фото: Flightglobal

«Работа у нас ведется. Несколько партнеров даже летали на этих самолетах [Су-34]. Так что ждем решений, проводим маркетинговую работу. Заявки есть», - сказал Михеев, отвечая на вопрос об интересе к этому самолету.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух - поверхность» и «воздух - воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. «Рособоронэкспорт» выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которая составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и «Рособоронэкспорта» свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», концерн ВКО «Алмаз-Антей», холдинг «Швабе» и другие.

 
 
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Россия получила первые заявки на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр...
 
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