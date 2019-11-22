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В Арктике спрятали весь открытый код в мире, чтобы он пережил конец света

18.11.2019 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Microsoft озаботилась будущим человечества и построила в Арктике, на архипелаге Шпицберген, весь запас открытого исходного кода сервиса GitHub на случай, если произойдет конец света. Об этом пишет Bloomberg.

Фото: pixabay.com

Код укрыт в заброшенной угольной шахте. Теоретически он способен пережить даже ядерную войну, землетрясения и другие глобальные катастрофы.

Для того, чтобы строки кода не стерлись, их записали не на дисках или флеш-накопителях, которые сравнительно недолговечны, а на сверхпрочной пленке, покрытой порошком оксида железа. Создатели утверждают, что даже в обычных условиях материал не испортится в течение 750 лет, а в сухой холодной шахте с небольшим количеством кислорода - не менее 2000 лет.

Катушки с пленкой, на которой написан код, помещены в белые контейнеры, похожие на коробку от пиццы. Для экономии места код напечатан очень мелким шрифтом, без лупы прочитать его невозможно.

Рядом с хранилищем кода на случай апокалипсиса находятся другие подобные хранилища - например, Global Seed Vault, содержащий ДНК всех растений и животных на земле.

 
 
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Компания Microsoft озаботилась будущим человечества и построила в Арктике, на архипелаге Шпицберген, весь запас открытого исходного кода сервиса GitHub на случай, если...
 
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