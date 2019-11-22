Ученые вывели точную формулу перевода собачьего возраста в человеческий

Источник материала: IT.Tut.by

Команда под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Трея Айдекера (Trey Ideker) вывела точную формулу для пересчета возраста собак в человеческий. Причем он основан не на какой-то произвольной метрике, а на изменениях ДНК с течением времени. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на bioRxiv .

Хотя обычно возраст собак умножают или делят на 7, на деле механизм перевода «собачьих» лет в «человечьи» более сложный.

Описываемый метод ученых основан на эпигенетическом механизме, называемом метилированием. По мере старения как людей, так и домашних собак, в молекулах ДНК накапливаются метильные группы, которые могут менять активность сегмента ДНК без изменения самой ДНК. Это словно круги на срезе дерева или же песочные часы.

Ученые отмечают, что продолжительность жизни собак может сильно варьироваться: от 6−7 лет для некоторых крупных пород, например, мастифов, до 17−18 лет для собак, таких как чихуахуа. Однако все собаки демонстрируют сходную эволюционную, физиологическую и патологическую траекторию. Поэтому для исследований использовали анализы крови 104 лабрадорских ретриверов, сравнив их с опубликованными профилями метилирования из крови 320 человек в возрасте от одного до 103 лет, а также 133 мышей.

В итоге авторы исследования пришли к формуле: человеческий возраст = 16 * ln (возраст собаки) + 31 (да, в формуле есть натуральный логарифм). Таким образом, однолетний лабрадор словно 31-летний человек.

Для удобства вы можете перейти по ссылке и просто заменить единицу в формуле на нужное число собачьих лет.