Посмотрите на новую карту зон, где ваш беспилотник могут сбить

Источник материала: IT.Tut.by

На Национальном правовом портале Беларуси наконец опубликовали официально постановление Минобороны, касающееся запретных мест для беспилотников. Согласно ему, количество зон, где ваш дрон могут сбить, выросло с 80 до 318 - почти в четыре раза.

Где именно можно сбивать дроны, можно увидеть на публичной кадастровой карте. Если вы любитель запускать дроны, рекомендуем сверяться с ней. Для этого достаточно перейти по ссылке и выбрать на панели справа пункт «Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные».

Координаты запретных для беспилотников зон теперь записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы». Теперь вводить координаты в Google Maps намного проще.

По словам начальника управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Германа Александрова, расширение зон, запрещенных для использования дронов, связано с вопросами безопасности .