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Посмотрите на новую карту зон, где ваш беспилотник могут сбить
18.11.2019 12:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На Национальном правовом портале Беларуси наконец
Где именно можно сбивать дроны, можно увидеть на публичной кадастровой карте. Если вы любитель запускать дроны, рекомендуем сверяться с ней. Для этого достаточно перейти по
Координаты запретных для беспилотников зон теперь записываются в формате «градусы и десятичные минуты» в отличие от более ранней системы «градусы, минуты и секунды широты и долготы». Теперь вводить координаты в Google Maps намного проще.
По словам начальника управления Вооруженных сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Германа Александрова, расширение зон, запрещенных для использования дронов, связано с
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На Национальном правовом портале Беларуси наконец опубликовали официально постановление Минобороны, касающееся запретных мест для беспилотников. Согласно ему,...
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