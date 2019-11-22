﻿ Xiaomi представила необычный гаджет для чистки ушей. Вот сколько он стоит. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi представила необычный гаджет для чистки ушей. Вот сколько он стоит

18.11.2019 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила гаджет под названием Bebird M9 Pro. Это смарт-устройство для чистки ушей пользователя.

Внешне аппарат напоминает электрическую зубную щетку или ручку. На кончике девайса, по словам производителя, находится эндоскоп. С его помощью можно следить за происходящим внутри уха, подключив Bebird M9 Pro к смартфону по Bluetooth.

Устройство питается от встроенного аккумулятора объемом в 350 мА·ч. В наличии также есть фонарик. В Китае за устройство просят около 40 долларов. Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила гаджет под названием Bebird M9 Pro. Это смарт-устройство для чистки ушей пользователя.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Ветеран Великой Отечественной из России завела блог в Instagram в 97 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа женской обуви вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика