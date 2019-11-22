Xiaomi представила необычный гаджет для чистки ушей. Вот сколько он стоит

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi на своей краудфандинговой площадке представила гаджет под названием Bebird M9 Pro. Это смарт-устройство для чистки ушей пользователя.

Внешне аппарат напоминает электрическую зубную щетку или ручку. На кончике девайса, по словам производителя, находится эндоскоп. С его помощью можно следить за происходящим внутри уха, подключив Bebird M9 Pro к смартфону по Bluetooth.

Устройство питается от встроенного аккумулятора объемом в 350 мА·ч. В наличии также есть фонарик. В Китае за устройство просят около 40 долларов. Появится ли Bebird M9 Pro в продаже в других странах, пока не сообщается.

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