Какие смарт-часы выбрать: обзор функций и цены

Источник материала: IT.Tut.by

На рынке электроники представлено множество брендов, которые производят различные модели смарт-часов. Большинство моделей не отличаются друг от друга функциональными возможностями. Зачастую различия появляются в зависимости от ценовой категории устройства. Чем популярнее бренд и выше цена, тем больше функций содержат в себе смарт-часы.

Перед покупкой девайса рекомендуется ознакомиться со всеми характеристиками, которые доступны для умных часов

Производители

Немало брендов, которые ранее никак не относились к технике, начали производить умные часы. Тому подтверждение Adidas или Nike. Помимо этого есть еще множество производителей, которые пользуются достаточной популярностью:

• Xiaomi ;

• Honor ;

• Apple ;

• Samsung и другие.

Все модели брендов обладают схожим функционалом, но разным дизайном. Выбирать умные часы рекомендуется не только по причине симпатии к определенному производителю, но и характеристикам устройства.

Программная платформа или ОС часов

Современные умные часы также работают с помощью установленной операционной системой, однако тип устройств делится на 2 раздела:

Часы без операционной системы. Таких смарт-часов становится все меньше. Зачастую это устройства дешевого сегмента. Пользователь имеет возможность пользоваться только теми приложениями, которые были установлены изначально. Функционал на них также ограничен. Иногда производитель выпускает прошивки, которые меняют дизайн системы и добавляют незначительные функции. Часы с установленной ОС. Такое устройство представляет из себя мини-телефон. Он обладает схожими функциями, однако его лучше использовать с активным подключением через Bluetooth к смартфону. Так, например, на часы будут приходить оповещения о сообщениях, телефонных звонках. Также некоторые модели умных часов имеют раздел для сим-карты. Это позволяет разговаривать с помощью часов.

Функционал умных часов

Регулярно производители добавляют в свои продукты все больше функций. Одни из самых популярных возможностей умных часов:

Мониторинг сна. Часы отслеживают длительность сна, его фазы и качество. Это позволяет устройству давать рекомендации для улучшения сна. Хорошо справляется с этим модель часов Honor Band 5 .

. Мониторинг передвижений. Функция полезна для тех, кто бегает или часто ходит. Устройство подсчитывает пройденное расстояние, совершенные шаги, скорость в определенные периоды, потраченные калории. Также можно следить за передвижениями пользователя с помощью онлайн-карт. Для спорта лучше покупать часы Amazfit Bip , также хорошо будут служить часы от производителя Nike.

, также хорошо будут служить часы от производителя Nike. Умный будильник. Данная функция позволяет будить пользователя легкой вибрацией. Также одна из дополнительных функций заключается в самостоятельном выборе времени, когда лучше разбудить хозяина. Часы отслеживают наиболее подходящий период времени (например, с 6.00 до 6.30) и позволяют пользователю избежать чувства недосыпа или пересыпа.

Бесконтактные платежи. Технология NFC позволяет оплачивать покупки, прикладывая умные часы к терминалу. Достаточно синхронизировать карту, часы и смартфон, чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой. Однако стоит отметить, что бюджетные модели умных часов не обладают такой функцией вовсе или она недоступна в странах СНГ. Например, пользователи популярных часов Xiaomi Mi Band 3 не смогут дистанционно оплатить покупку, хотя в устройстве установлено NFC.

не смогут дистанционно оплатить покупку, хотя в устройстве установлено NFC. Голосовое управление. С помощью часов можно отдавать команды телефону по отправке сообщений, совершении звонков и других задач.

Вибросигнал. Получение уведомлений на телефон отображается на часах и оповещает пользователя вибрацией.

Управление воспроизведением. Можно менять громкость воспроизводимой на телефоне музыки, переключать и выбирать плейлисты.

Мониторинг пульса, ЭКГ и физической активности. Встроенные лазерные датчики позволяют устройству сканировать данные пользователя и выводить их на экран. Датчики работают на протяжении всего дня и сохраняют полученную информацию.

Большинство бюджетных популярных моделей умных часов поддерживают все перечисленные функции. Пример актуальных и востребованных моделей:

• HUAWEI Band 3 Pro ;

• Xiaomi Mi Band 4 ;

• Amazfit Verge ;

• Sony SmartBand 2 SWR12 .

Защита часов

Современные модели умных часов обладают классами защиты. Уровень защиты зависит от конкретной модели. Классы защиты обозначаются:

• IP54;

• IP56;

• IP57;

• IP65;

• IP67;

• IP68.

По возрастанию определяется уровень защиты. Например, IP54 — самый слабый и защищает устройство от незначительного количества пыли и случайных брызг воды. IP68 позволяет пользователю погружаться в воду с часами и не бояться засорений девайса пылью.

На площадке KUPI.TUT.BY полный каталог моделей умных часов от разных производителей, а также предложения моделей от интернет-магазинов Беларуси. Посмотреть рейтинг, цены моделей, топ популярных на сегодняшний день. На сайте также можно искать модели по их параметрам, выбирать способ оплаты, доставки.