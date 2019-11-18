«Полонез» и другие. Пять самых мощных ракетных и артиллерийских систем армии Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

19 ноября белорусские военные празднуют День ракетных войск и артиллерии. В честь праздника 42.TUT.BY вспоминает пять самых мощных ракетных и артиллерийских систем, стоящих на вооружении в Республике Беларусь.

«Мста-Б»



Фото агентства «Ваяр»

Буксируемая артиллерия белорусской армии представлена всего одной моделью — 152-миллиметровой гаубицей «Мста-Б». Это орудие считается многими наиболее совершенной буксируемой артиллерийской системой 20 века. Орудие было создано в последнее десятилетие существования СССР — в Союзе решили перейти к единому калибру артсистем армейского и дивизионного уровня.

152-мм гаубица должна была заменить орудия сразу пяти калибров и производиться как в буксируемом, так и самоходном варианте. На вооружение «Мста-Б» попала в 1986 году, через год ее начали производить серийно. Всего было изготовлено около 1200 таких орудий.

В боекомплект гаубицы входят осколочно-фугасные, осколочно-кумулятивные снаряды, боеприпасы увеличенной дальности, постановщики радиопомех, дымовые, корректируемые и другие снаряды. Обычными боеприпасами «Мста-Б» может стрелять на дальность до 24,7 километра, активно-реактивными — до 30 километров.

Главной проблемой «Мсты-Б» остается то, что сегодня буксируемая артиллерия в принципе становится некоторым анахронизмом. В условиях повсеместного использования высокоточных боеприпасов подавление буксируемого орудия, экипаж которого по сути ничем не защищен, становится не самым сложным делом. Впрочем, даже в самых сильных и богатых армиях мира несамоходные пушки и гаубицы до сих пор широко используются, так что «Мста-Б» может прослужить еще долго.

РСЗО «Полонез»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Полонез» является единственным видом боевой техники, не имеющим никакого отношения к советскому наследию. Более того, эта система залпового огня создана даже не в коллаборации с Россией — здесь помог Китай.

Для белорусской бронетехники конструкция «Полонеза» более чем оригинальна: ракеты калибра 301 мм заряжаются в пусковые контейнеры только на заводе, и перезарядить РСЗО на поле боя без заранее подготовленных контейнеров нельзя. Зато, если они есть, стрелять «Полонез» сможет быстрее, и есть возможность использовать ракеты разных типов.

Дальность стрельбы современных «Полонезов» составляет 300 километров, скорость ракет — до 5 Махов, что приближает их к гиперзвуковому оружию, перехват ракет почти невозможен для любых систем ПРО.

Даже на максимальной дальности стрельбы боеприпас отклоняется от цели не более чем на 30 метров — причем есть возможность выпустить сразу восемь ракет с индивидуальными полетными заданиями. На цель они наводятся с помощью навигационного комплекса на основе ГЛОНАСС/GPS.

А белорусские специалисты продолжают работу над РСЗО — в планах довести дальность стрельбы до 500 километров (именно это в сентябре послужило причиной недоразумения, когда Александр Лукашенко, имея в виду «Полонез», заявил о наличии у Беларуси ракет средней дальности).

РСЗО «Смерч»



Фото агентства «Ваяр»

До появления «Полонеза» самой мощной реактивной системой залпового огня в белорусской армии был «Смерч». Она значительно старше и была принята на вооружение тогда же, когда и «Мста-Б» — в конце 80-х годов XX века. На момент создания дальность полета ракет «Смерча» была рекордной в мире — он может поражать цели на расстоянии до 120 километров.

В то время считалось, что данный вид оружия может эффективно использоваться только на дальности до 40 километров, на больших дистанциях рассеивание будет таким, что стрельба потеряет смысл. Создатели «Смерча» сломали систему, доказав, что стрелять на невероятную на тот момент дальность можно с поразительной точностью.

Калибр боеприпаса «Смерча» составляет 300 миллиметров, он несет боевую часть массой 280 килограмм — при попадании 12 таких ракет с осколочно-фугасными элементами погибнет все живое на площади в 67 гектаров.

Чтобы поражать цели точнее, ракеты РСЗО стабилизируются вращением и корректируются газодинамическими рулями. Хотя, разумеется, точность стрельбы РСЗО с «Полонезом» несравнима: отклонение на максимальной дистанции впятеро больше, чем у белорусско-китайской разработки — 150 метров.

САУ 2С7 «Пион»



Фото: adt.by

Ситуация с «Пионом» в белорусской армии несколько сложнее, чем с другими артиллерийскими и ракетными системами. Номинально на вооружении войск он не стоит и в мирное время не используется. Но «если завтра война» — сверхмощная САУ снова окажется в строю.

Калибр 2С7 составляет солидные 203 мм, основные боеприпасы — осколочно-фугасные и активно-реактивные снаряды. Помимо этого, «Пион» может стрелять бетонобойными, химическими снарядами и даже ядерным боеприпасом. Правда, с середины 90-х годов ядерного оружия в Беларуси нет , но теоретическая возможность сохраняется.

Броня САУ не слишком толстая и позволяет защищаться от пулеметов винтовочного и крупного калибра — однако для самоходной артиллерии, место которой в глубоком тылу, это некритично. Модернизированная версия «Пиона», называемая также «Малка», имеет скорострельность до 2,5 выстрелов в минуту — учитывая массу снарядов и взрывчатого вещества в них буквально за 10 минут САУ позволяет отправить противнику полтонны взрывчатки.

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом «Пиона» составляет почти 50 километров — это одно из самых дальнобойных орудий в мире.

2С5 «Гиацинт-С»



Фото агентства «Ваяр»

«Гиацинт» — разработка 1960-х годов. Тогда в СССР озаботились вопросом отставания советской артиллерии по дальнобойности и сделали вполне удачную пушку: орудие может забрасывать снаряды на расстояние до 30 километров. Правда, на сегодняшний день «Гиацинт» морально устарел, но характеристики все равно впечатляют.

Самоходная пушка имеет калибр 152 миллиметра, сделана по открытой схеме, а полуавтоматический механизм заряжания позволяет стрелять с огромной скоростью — выстрел можно производить каждые десять секунд.

Несмотря на устарелость конструкции, «Гиацинт» может сильно повысить свою боевую эффективность с помощью современных высокоточных боеприпасов — корректируемых снарядов, позволяющих поражать цели с первого выстрела. В белорусской артиллерии такие уже появились.