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«Напряженность стала беспрецедентной»: в США отреагировали на расконсервацию Россией Ту-22М3

19.11.2019 11:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Напряженность в отношениях между Западом и Россией обострилась до беспрецедентного со времен холодной войны уровня. Обе стороны вкладывают огромные средства в военные силы, включая стратегические бомбардировщики. И теперь Россия начала восстанавливать и модернизировать советские Ту-22М3, находящиеся на хранении с советских времен. Об этом сообщает Military Watch.

«Напряженность стала беспрецедентной»: в США отреагировали на расконсервацию Россией Ту-22М3
Фото: Alex Beltyukov / wikimedia.org

Отмечается, что флоты бомбардировщиков России и НАТО резко уменьшились в 1990-е годы, однако самолеты зачастую остались в хранилищах, и их можно довести до боеготового состояния. Сегодня противники наряду с программой создания новых самолетов (B-21 Raider у США и ПАК ДА у России), а также модернизации советского Ту-160 до Ту-160М2, сделали ставку на более старые модели.

Так, в начале ноября 2019 года появилось сведения о том, что советский бомбардировщик Ту-22М3 выведен со спецаэродрома Советская Гавань — Каменный Ручей на Дальнем Востоке и возвращен в строй. Несмотря на то, что вариант М3 менее современен, чем нынешняя версия Ту-22М3М, он все равно «очень грозный самолет».

Бомбардировщик способен наносить удары по целям как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз в России. Сообщается, что Ту-22М3 был доставлен на казанский авиазавод и будет модернизирован до стандарта Ту-22М3М, а потом введен в ВКС России.

Неизвестно, пишет Military Watch, сколько именно самолетов Россия собирается восстановить таким способом. Однако считается, что их хватит, чтобы укомплектовать несколько эскадрилий. Грозным оружием для Ту-22М3 может стать новейшая гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал».

При надлежащей модернизации новые-старые бомбардировщики могут сильно увеличить силы воздушного флота России за сравнительно скромную цену.

 
 
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Напряженность в отношениях между Западом и Россией обострилась до беспрецедентного со времен холодной войны уровня. Обе стороны вкладывают огромные средства...
 
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