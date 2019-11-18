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«Напряженность стала беспрецедентной»: в США отреагировали на расконсервацию Россией Ту-22М3
19.11.2019 11:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Напряженность в отношениях между Западом и Россией обострилась до беспрецедентного со времен холодной войны уровня. Обе стороны вкладывают огромные средства в военные силы, включая стратегические бомбардировщики. И теперь Россия начала восстанавливать и модернизировать советские Ту-22М3, находящиеся на хранении с советских времен. Об этом
Отмечается, что флоты бомбардировщиков России и НАТО резко уменьшились в 1990-е годы, однако самолеты зачастую остались в хранилищах, и их можно довести до боеготового состояния. Сегодня противники наряду с программой создания новых самолетов (B-21 Raider у США и ПАК ДА у России), а также модернизации советского Ту-160 до Ту-160М2, сделали ставку на более старые модели.
Так, в начале ноября 2019 года появилось сведения о том, что советский бомбардировщик Ту-22М3 выведен со спецаэродрома Советская Гавань — Каменный Ручей на Дальнем Востоке и возвращен в строй. Несмотря на то, что вариант М3 менее современен, чем нынешняя версия Ту-22М3М, он все равно «очень грозный самолет».
Бомбардировщик способен наносить удары по целям как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз в России. Сообщается, что Ту-22М3 был доставлен на казанский авиазавод и будет модернизирован до стандарта Ту-22М3М, а потом введен в ВКС России.
Неизвестно, пишет Military Watch, сколько именно самолетов Россия собирается восстановить таким способом. Однако считается, что их хватит, чтобы укомплектовать несколько эскадрилий. Грозным оружием для Ту-22М3 может стать новейшая гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал».
При надлежащей модернизации новые-старые бомбардировщики могут сильно увеличить силы воздушного флота России за сравнительно скромную цену.
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Напряженность в отношениях между Западом и Россией обострилась до беспрецедентного со времен холодной войны уровня. Обе стороны вкладывают огромные средства...
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