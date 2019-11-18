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В Чернобыльской зоне задержали нарушителей с редким оружием из компьютерных игр
19.11.2019 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Украинские пограничники задержали два внедорожника, которые незаконно въехали в Чернобыльскую зону отчуждения. В салонах автомобилей были обнаружены пять единиц оружия, включая достаточно редкий ПП американского производства,
У владельцев оружия обнаружили четыре нарезных «ствола» — Sovage, GSG 5, «Оружейник Z», Kriss Vector — и гладкоствольное ружье «ATA Arms», а также 100 патронов.
Самым интересным из найденных образцов можно назвать Kriss Vector. Это один из самых современных пистолетов-пулеметов в мире, изготовленный под знаменитый manstopper — американский патрон .45 ACP. Также есть варианты оружия под патрон 9×19mm Parabellum. Создавая его, конструкторы старались достичь максимальной кучности при стрельбе очередями и преуспели.
Kriss Vector отлично контролируется при стрельбе, красиво выглядит и присутствует во многих компьютерных играх. А вот в реальной жизни в странах СНГ встречается нечасто.
По словам владельцев оружия, они собирались пристрелять «стволы» на территории зоны отчуждения. Сделать это им не позволили, боеприпасы изъяли.
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Украинские пограничники задержали два внедорожника, которые незаконно въехали в Чернобыльскую зону отчуждения. В салонах автомобилей были обнаружены пять...
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