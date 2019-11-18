ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США закрыли такси-сервис, который разработали в Минске

19.11.2019 11:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Такси-сервис Gett закрыл свой бизнес в Нью-Йорке — райдшеринговый стартап Juno, который приобрел в 2017 году. Решение вступает в силу сегодня. Дев-центр Juno находится в Минске. Об этом сообщает dev.by.

В США закрыли такси-сервис, который разработали в Минске
Скриншот сайта gojuno.com

Одновременно Gett заявил о стратегическом партнерстве с Lyft: с 2020 года корпоративные клиенты сервиса (более 15 тысяч компаний, треть из списка Fortune 500, подчеркивают в компании) смогут пользоваться услугами Lyft через приложение Gett.

СЕО Gett Дейв Вайсер считает, что это поможет построить прибыльную компанию с фокусом на корпоративных перевозках — рынок объемом 1 трлн долларов в год.

Водители сервиса получат выплаты за завершенные поездки, пассажиров Juno приглашают использовать Lyft.

Игорь Магазиник, сооснователь и экс-СТО Juno, сообщил dev.by, что Juno, вероятно, «не очень хорошо» вписывался в b2b-стратегию Gett:

— Я сейчас не в курсе внутренней кухни Gett, поэтому не знаю всех причин принятия этого решения. Насколько мне известно, Gett сейчас пытается сосредоточиться на бизнес-поездках, и Juno не очень хорошо вписывается в эту стратегию.

Gett — израильская компания, которая предоставляет сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. Основана в 2010 году. С тех пор более 15 тысяч других корпораций присоединились к сервису Gett. Компания привлекла более 800 млн долларов венчурного финансирования, в том числе более 300 млн долларов от Volkswagen. Последняя оценка компании — 1,5 млрд долларов. По словам Дейва Вайсера, в декабре 2019 года компания рассчитывает получить операционную прибыль.

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко запустили Juno с разработкой в Минске в 2015 году. Фишкой такси-стартапа были опционы для водителей. В апреле 2017 года сервис купила Gett за 200 млн долларов, программу водительских опционов аннулировали. В 2018—2019 году о намерении Gett продать Juno и покинуть американский рынок написал Bloomberg, Quartz, Crain’s New York Business. Источники объясняли это намерение растущими расходами Juno, другие, напротив, говорили о прибыльности. СЕО Gett Дев Вайсер слухи о продаже отрицал.

Дополнено. Позже Алексей Минкевич, вице-президент центра разработки Juno в Минске, сообщил dev.by, что минская команда в полном составе перешла в Lyft.

— Минская команда, которая ранее работала над сервисом Juno, была приобретена компанией Lyft. Мы гордимся тем, что начиная с сегодняшнего дня, мы присоединились к команде Lyft для работы над захватывающими проектами в транспортной отрасли, — говорит VP.

В компании также уточнили, что перешли из Juno в Lyft все 99 сотрудников минского офиса без сокращений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такси-сервис Gett закрыл свой бизнес в Нью-Йорке — райдшеринговый стартап Juno, который приобрел в 2017 году. Решение вступает в силу сегодня. Дев-центр Juno находится...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Полонез» и другие. Пять самых мощных ракетных и артиллерийских систем армии Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летние босоножки на каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика