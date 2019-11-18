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Samsung представила еще один гибкий смартфон

19.11.2019 20:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Компания Samsung анонсировала новый смартфон со сгибающимся экраном под названием W20 5G. Об этом пишет Gizchina.

Samsung представила еще один гибкий смартфон

Устройство базируется на недавно побывавшем у нас на тесте Galaxy Fold, но отличия все же присутствуют. Новинка работает на более мощном процессоре Snapdragon 855+. Есть и незначительные изменения в дизайне вроде металлического каркаса. В остальном перед нами схожее устройство с внешним экраном на 4,6 дюйма и основной раскрывающейся панелью на 7,3 дюйма.

Samsung представила еще один гибкий смартфон

Оперативной и постоянной памяти соответственно 12 и 512 ГБ, емкость аккумулятора равняется все тем же 4325 мАч. Исходя из названия, в наличии и поддержка сетей пятого поколения (5G). Основная камера тройная (12 Мп + 12 Мп + 16 Мп).

Устройство должно появиться в продаже (во всяком случае, в Китае) до конца года. Цена пока не называется.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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Компания Samsung анонсировала новый смартфон со сгибающимся экраном под названием W20 5G. Об этом пишет Gizchina.
 
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