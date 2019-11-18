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Samsung представила еще один гибкий смартфон
19.11.2019 20:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания Samsung анонсировала новый смартфон со сгибающимся экраном под названием W20 5G. Об этом
Устройство базируется на недавно
Оперативной и постоянной памяти соответственно 12 и 512 ГБ, емкость аккумулятора равняется все тем же 4325 мАч. Исходя из названия, в наличии и поддержка сетей пятого поколения (5G). Основная камера тройная (12 Мп + 12 Мп + 16 Мп).
Устройство должно появиться в продаже (во всяком случае, в Китае) до конца года. Цена пока не называется.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:
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Компания Samsung анонсировала новый смартфон со сгибающимся экраном под названием W20 5G. Об этом пишет Gizchina.
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