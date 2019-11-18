Samsung представила еще один гибкий смартфон

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Samsung анонсировала новый смартфон со сгибающимся экраном под названием W20 5G. Об этом пишет Gizchina.





Устройство базируется на недавно побывавшем у нас на тесте Galaxy Fold , но отличия все же присутствуют. Новинка работает на более мощном процессоре Snapdragon 855+. Есть и незначительные изменения в дизайне вроде металлического каркаса. В остальном перед нами схожее устройство с внешним экраном на 4,6 дюйма и основной раскрывающейся панелью на 7,3 дюйма.





Оперативной и постоянной памяти соответственно 12 и 512 ГБ, емкость аккумулятора равняется все тем же 4325 мАч. Исходя из названия, в наличии и поддержка сетей пятого поколения (5G). Основная камера тройная (12 Мп + 12 Мп + 16 Мп).

Устройство должно появиться в продаже (во всяком случае, в Китае) до конца года. Цена пока не называется.

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