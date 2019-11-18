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Ученые рассказали, кем на самом деле были вампиры

19.11.2019 22:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Группа ученых изучила три классических романа о вампирах и сравнила симптомы укушенных с симптомами, обычно наблюдаемыми при остром лейкозе и других опасных болезнях. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Irish Journal of Medical Science.

Кадр из фильма "Дракула" 1992 года. Источник: КиноПоиск
Кадр из фильма «Дракула» 1992 года. Источник: «КиноПоиск»

Конечно, романы XIX века описывают выдуманные события, но вполне вероятно, что симптомы жертв вампиров были подсмотрены у реальных пациентов. Фактически признаки нападения вампира сильно напоминают физическое состояние, вызванное случаем острого лейкоза, говорит исследование.

В то время лейкемия еще не была идентифицирована как заболевание среди медицинского сообщества. Возможно, именно поэтому специфический набор симптомов, причина которых тогда была неизвестна, и побудил авторов дать сверхъестественное объяснение.

Лейкемия — это вид рака, который поражает лейкоциты. Это происходит в костном мозге; раковые клетки быстро размножаются и подавляют выработку и активность нормальных лейкоцитов, что приводит к анемии и уязвимости к инфекциям. По данным Национального института онкологии (подразделения Национальных институтов здравоохранения США), при отсутствии лечения острый лейкоз прогрессирует очень быстро.

Исследователи изучили три культовых романа, которые легли в основу популярного жанра про вампиров: «Вампир» Джона Уильяма Полидори, «Кармилла» Джозефа Шеридана Ле Фаню и «Дракула» Брэма Стокера. Ученые задокументировали всех персонажей, которые были идентифицированы как жертвы вампиров, составив список их симптомов. Затем исследователи сравнили эти симптомы с рядом известных нам заболеваний.

«Вампир» изобразил только двух жертв, не описав никаких симптомов, приведших к их смерти. В «Кармилле» описаны три жертвы, все женщины; у них было «постоянное истощение, лихорадка, бледность, одышка (затрудненное дыхание) и боль в груди», а также красные следы на коже груди.

А вот в «Дракуле» больше подробной информации о симптомах, от которых страдали три жертвы вампира, одна из которых — Люси Вестенра — в конце концов умерла (а затем возродилась с жаждой крови). Согласно исследованию, каждая из жертв страдала от «недомогания, бледности, усталости, анорексии, одышки и потери веса», сопровождаемых бредовым состоянием.

Некоторые из этих симптомов могут быть объяснены другими заболеваниями, такими как туберкулез, бактериальная инфекция легких. Однако к XIX веку туберкулез был хорошо известен, и ни один из вымышленных врачей в этих романах не поставил этот диагноз своим укушенным пациентам. Это свидетельствует о том, что были и другие симптомы, не соответствовавшие тому, что врачи ожидают увидеть у больного туберкулезом, пишут исследователи.

Дифтерия, бактериальная инфекция, которая влияет на дыхание и глотание, также вызывает симптомы, сходные с острым лейкозом. Но она вызывает и кашель и бледные участки вокруг рта и в горле, чего не было описано ни в одном из романов.

Другим возможным диагнозом для жертвы вампира может быть анемия, дефицит эритроцитов, который способен привести к усталости и необычной бледности. Опять же, это состояние было известно врачам XIX века, и все же ни один из врачей в трех романах его не называет. Фактически Вестенра в «Дракуле» описывается как «бескровная, но не анемичная», и ее симптомы в целом послужили «примером из учебника» для пациента, страдающего острой лейкемией.

Поэтому исследователи делают вывод, что реальные пациенты с острым лейкозом, скорее всего, были источником симптомов жертв «в литературе о готическом вампире».

 
 
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Группа ученых изучила три классических романа о вампирах и сравнила симптомы укушенных с симптомами, обычно наблюдаемыми при остром лейкозе и других опасных...
 
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