|
Популярный сайт для взрослых опубликовал новую статистику. Угадайте, в чем белорусы лидеры
19.11.2019 18:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из самых популярных ресурсов для взрослых опубликовал свежую статистику по запросам deepthroat («глубокая глотка») и facesitting («сидение на лице»). И белорусы вошли в число лидеров по одному из пунктов.
Мы попали в топ-3 по запросу «сидение на лице». По этому критерию белорусов опередили только пользователи из России и Финляндии. А вот в конце списка оказались азиатские страны вроде Филиппин, Тайваня и Таиланда.
Кроме того, отмечается, что во всем мире этот запрос женщины вводят на 34% чаще, чем мужчины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых популярных ресурсов для взрослых опубликовал свежую статистику по запросам deepthroat («глубокая глотка») и facesitting («сидение на лице»). И белорусы вошли в...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Свежие газеты