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Популярный сайт для взрослых опубликовал новую статистику. Угадайте, в чем белорусы лидеры

19.11.2019 18:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Один из самых популярных ресурсов для взрослых опубликовал свежую статистику по запросам deepthroat («глубокая глотка») и facesitting («сидение на лице»). И белорусы вошли в число лидеров по одному из пунктов.

Мы попали в топ-3 по запросу «сидение на лице». По этому критерию белорусов опередили только пользователи из России и Финляндии. А вот в конце списка оказались азиатские страны вроде Филиппин, Тайваня и Таиланда.

Кроме того, отмечается, что во всем мире этот запрос женщины вводят на 34% чаще, чем мужчины.

 
 
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Один из самых популярных ресурсов для взрослых опубликовал свежую статистику по запросам deepthroat («глубокая глотка») и facesitting («сидение на лице»). И белорусы вошли в...
 
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