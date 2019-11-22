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Китай скопировал у Украины самолеты и вооружил их новыми ракетами

19.11.2019 14:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Авторитетное военно-техническое издание Jane's обратило внимание на фотографию, на которой видны два китайских истребителя J-15. Внимание экспертов привлекло вооружение крылатых машин. Согласно представленным данным, речь идет о ракете класса «воздух - поверхность» KD-88, а также о противорадиолокационной YJ-91 или противокорабельной YJ-91A. Все это говорит о том, что Китай резко расширил возможности своей палубной авиации. Об этом пишет Naked Science.

J-15 c новыми ракетами / (c)Janes

Кадры, которые были показаны в начале ноября Центральным телевидением Китая (CCTV), демонстрируют самолеты, стоящие на авиабазе Хуандицунь, расположенной на берегу Бохайского залива в провинции Ляонин. Неясно, когда именно была сделана съемка.

Истребитель J-15 впервые представлен с таким составом вооружения. Стоит сказать, что ранее ракета YJ-91 указывалась в открытых источниках как составная часть авиационных средств поражения истребителя J-15. Нужно отметить, что Китай давно нацелился на то, чтобы превратить свои истребители четвертого поколения в современные боевые машины.

Shenyang J-15 разработан усилиями компании Shenyang Aircraft Corporation и 601 института. Самолет базируется на прототипе Су-33, который ранее КНР купила у Украины. Западные и российские эксперты иногда называют его «копией Су-33». Однако в Китае указывают на новую авионику и датчики, рассматривая машину как дальнейшую эволюцию истребителя J-11B. Здесь, впрочем, нужно сказать, что сам по себе J-11B - дальнейшее развитие J-11, который, в свою очередь, является лицензионным вариантом советского Су-27.

На сегодня Китай произвел около 20 самолетов J-15: они составляют основу авиагруппы первого китайского авианосца «Ляонин». Примечательно, что этот корабль Китай также купил у Украины: официально - с целью организации на нем плавучего центра развлечений. Сейчас «Ляонин» - самый большой китайский боевой корабль из находящихся в эксплуатации. Вскоре Военно-морские силы КНР получат еще более крупный авианосец, известный как «Проект 001A».

Оба корабля фактически представляют собой вариации на тему советского авианесущего крейсера проекта 1143. К этому же проекту принадлежит единственный российский авианосец - «Адмирал Кузнецов».

 
 
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Авторитетное военно-техническое издание Jane's обратило внимание на фотографию, на которой видны два китайских истребителя J-15. Внимание экспертов привлекло...
 
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