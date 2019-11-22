Когда первые «Арматы» начнут поступать в российскую армию

Источник материала: IT.Tut.by

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в Вооруженные силы России в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

«В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия. Ее поставка Вооруженным силам РФ состоится в конце 2019 - начале 2020 года», - сообщил Чемезов.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в корпорации «Уралвагонзавод» (входит в Ростех). На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). «Рособоронэкспорт» выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и «Рособоронэкспорта» свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО «Высокоточные комплексы», концерн ВКО «Алмаз-Антей», холдинг «Швабе» и другие.