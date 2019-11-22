﻿ В Китае вспышка бубонной чумы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае вспышка бубонной чумы

19.11.2019 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В регионе Внутренняя Монголия в Китае подтвердили вспышку бубонной чумы. Заразился уже третий человек за последний месяц. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Комиссия по здравоохранению автономной области заявила, что 55-летнему мужчине был поставлен этот диагноз после того, как он 5 ноября съел мясо дикого кролика. Пациент сейчас изолирован и проходит лечение в больнице в Улан-Кабе. 28 человек, контактировавших с ним, также изолированы и находятся под наблюдением. Но сотрудники комиссии заявили, что у них нет никаких симптомов болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире. Один из признаков - опухшие лимфатические узлы, также известные как бубоны. Болезнь может прогрессировать и распространяться в легкие - это более тяжелая форма, называемая легочной чумой. Вылечить ее довольно сложно даже с применением сильных антибиотиков.

Ранее в этом месяце уже было подтверждено два других случая легочной формы бубонной чумы в Пекине. В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регионе Внутренняя Монголия в Китае подтвердили вспышку бубонной чумы. Заразился уже третий человек за последний месяц. Об этом сообщает Reuters.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новая часть Half-Life выйдет в следующем году, но есть нюанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Новости Hi-Tech)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто женское черное с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика