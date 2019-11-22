В Китае вспышка бубонной чумы

Источник материала: IT.Tut.by

В регионе Внутренняя Монголия в Китае подтвердили вспышку бубонной чумы. Заразился уже третий человек за последний месяц. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по здравоохранению автономной области заявила, что 55-летнему мужчине был поставлен этот диагноз после того, как он 5 ноября съел мясо дикого кролика. Пациент сейчас изолирован и проходит лечение в больнице в Улан-Кабе. 28 человек, контактировавших с ним, также изолированы и находятся под наблюдением. Но сотрудники комиссии заявили, что у них нет никаких симптомов болезни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире. Один из признаков - опухшие лимфатические узлы, также известные как бубоны. Болезнь может прогрессировать и распространяться в легкие - это более тяжелая форма, называемая легочной чумой. Вылечить ее довольно сложно даже с применением сильных антибиотиков.

Ранее в этом месяце уже было подтверждено два других случая легочной формы бубонной чумы в Пекине. В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин.