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На спутнике Юпитера, где планируется найти жизнь, обнаружили водяной пар

19.11.2019 09:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, подтвердила следы водяного пара над поверхностью ледяного спутника Юпитера Европы. Об этом сообщает Futurism со ссылкой на Nature Astronomy

Спутник Юпитера Европа. Изображение: NASA/JPL

Причем этот крошечный спутник является одной из приоритетных целей в поисках внеземной жизни, согласно данным NASA.

«Хотя ученые еще не обнаружили воду в жидком состоянии, мы нашли вещь получше: воду в форме пара», - заявил ведущий исследователь и планетолог NASA Лукас Паганини.

Команда NASA обнаружила, что из Европы выделяется достаточно водяного пара, чтобы за считаные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров. Этого достаточно, чтобы обнаружить данное явление с Земли.

Из 17 наблюдений, проведенных Обсерваторией В. М. Кека на Гавайях, которая использует спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет путем сканирования инфракрасного света, который они испускают или поглощают, ученые обнаружили водяной пар только в одной точке.

«Мы предполагаем, что выделение водяного пара в Европе происходит на более низких уровнях, чем считалось ранее, только с редкими локализованными событиями и более высокой активностью», - написали Паганини и его команда в статье.

Более подробно изучить ледяной спутник поможет миссия Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2023 год. Космический корабль, оснащенный набором спектрометров и радаров, будет исследовать поверхность Европы, анализируя состав ее покрова и разыскивая возможные следы живых существ.

 
 
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Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, подтвердила следы водяного пара над поверхностью ледяного спутника...
 
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