Разница все меньше: флагманские смартфоны больше не нужны

Источник материала: IT.Tut.by

В прошлом году я писал , что смысла в покупке дорогих смартфонов становится все меньше. Устройства из среднебюджетного сегмента справляются со всеми задачами не намного хуже. Впрочем, у флагманских аппаратов оставались «фишки», которыми тогда более простые модели похвастаться не могли. Сегодня ситуация изменилась - разница между гаджетами разного класса становится еще менее очевидной.

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Давайте честно: говорить о неважном качестве сборки, недостаточно качественных материалах корпуса или о том, что смартфон как-то неудобно лежит в ладони сегодня не получается. Не припомню, чтобы в устройствах прошлого или этого года (как среди «бюджетников», так и флагманов) у какого-либо аппарата были по-настоящему серьезные эргономические проблемы.

Интереснее другое: в смартфонах даже самого начального уровня, цена которых у нас составляет 250−350 рублей, появляются особенности, которые еще год назад были присущи только устройствам из верхнего эшелона. К таким, на первый взгляд, не самым важным «фишкам» относится разъем для зарядки и синхронизации USB Type-C. Раньше в «бюджетниках» едва ли не поголовно устанавливали microUSB.

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Еще одна, более важная особенность, это поддержка технологии ускоренной подзарядки. В прошлом году она встраивалась даже не во все устройства среднего дивизиона ценой в 600−700 рублей, а сегодня присутствует в смартфонах за 300 рублей. Конечно, адаптер питания с такой функцией для недорогих устройств придется покупать отдельно, но сам факт поддержки технологии «бюджетниками» радует.

К похожим примерам можно отнести и сканеры отпечатков пальцев, встроенные в дисплеи. В флагманские смартфоны их начали массово внедрять в начале года, а уже через пару месяцев технология добралась до устройств с втрое низкой ценой. Хотя тут надо отметить: экранные сканеры отпечатков пока прилично работают только на дорогих аппаратах.

Наличие NFC-модуля (а значит, и возможности платить со смартфона) для жителей Беларуси пока является далеко не самым важным моментом - в стране действуют не все платежные системы, которые поддерживаются не всеми банками.

Но в скором времени в Беларуси наверняка заработает тот же Google Pay, и наличие смартфона с NFC-модулем станет куда более оправданно. Такой модуль, например, уже присутствует в большинстве недорогих смартфонов Samsung, Huawei и некоторых аппаратах Xiaomi.

Ситуация с производительностью нынешних «бюджетников» в сравнении с аналогичными аппаратами прошлого года не изменилась. Смартфоны за 400−700 рублей набирают порядка 160−200 тысяч баллов в AnTuTu - примерно вдвое меньше, чем флагманы с ценой больше тысячи долларов. Но в обычной жизни заметить это как минимум сложно. Большинство приложений и игр работает так же плавно и стабильно, как и на топовых аппаратах.

Несмотря на то что в «бюджетники» сегодня устанавливают схожий набор фотомодулей (обычная + суперширокоугольная), что и в более дорогие смартфоны, разница в качестве фото и видео между ними все же заметна невооруженным глазом. Особенно если речь идет о съемках в условиях с недостаточным освещением.

Неспроста на презентациях новых топовых аппаратов представители брендов, как правило, отводят рассказу о фотовозможностях девайсов большую часть отведенного на анонс времени.

Спрогнозировать, как изменится рынок смартфонов начального класса еще через год, довольно сложно. Но не заметить интерес производителей к этой области нельзя. Иногда кажется, что настоящая «война» за внимание потребителей ведется именно в этой ценовой категории, а не среди топовых аппаратов.

И если в прошлом году эта ниша в основном была занята устройствами от китайских брендов (в частности, Xiaomi и Honor), то сегодня в ней играют и более крупные игроки вроде Samsung.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: