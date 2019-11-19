|
Польша раскрыла, почему боится российских подводных лодок на Балтике
20.11.2019 10:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Россия собирается ввести в состав Балтийского флота дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) с крылатыми ракетами. То есть сделать то же самое, что пытались сделать польские ВМС в рамках выполнения программы субмарин «Орка» — но, в отличие от поляков, у России все может получиться. Об этом
Согласно польскому изданию, Минобороны России, по всей видимости, решило строить третью серию подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Балтийского флота. Таким образом, он станет уже третьим флотом России после Черноморского и Тихоокеанского, имеющим такие субмарины.
Несмотря на то, что «Варшавянки» — ДЭПЛ, а не атомные, они представляют опасность из-за крылатых ракет 3М14 «Калибр» с дальностью поражения более 2000 километров.
«Калибры» уже стоят на Балтийском флоте на вооружении — ими снаряжаются малые ракетные корабли проекта 21 631 «Серпухов» и «Зеленый дол». Но они имеют очень скромное водоизмещение в 950 тонн, не несут эффективного вооружения ПВО и потому очень уязвимы с воздуха — для подлодок угроза воздушных атак будет не так значительна.
По мнению defense24.pl, первая «Варшавянка» может вступить в Балтийский флот в 2022 году, когда в польском флоте не останется вообще ни одной субмарины. Кроме того, противопоставить российским подлодкам надводные противолодочные корабли польский флот тоже не сможет — так что защититься от субмарин России будет просто нечем.
Как пишет издание, единственная надежда остается только на немецкий и датский флоты, но они действуют только в западной части Балтийского моря. А Россия может, даже не строя новые «Варшавянки», просто перевезти две-три таких лодки на Балтику.
Defense24.pl сетует, что ранее аналитики считали, будто российский флот может пополниться только маленькими субмаринами с торпедным вооружением.
Ранее военное ведомство Польши собиралось в рамках программы «Орка» пополнить флот страны тремя новыми подлодками, но впоследствии от этой программы отказались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия собирается ввести в состав Балтийского флота дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) с крылатыми ракетами. То есть сделать то же самое, что пытались сделать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)