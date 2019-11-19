Польша раскрыла, почему боится российских подводных лодок на Балтике

Источник материала: IT.Tut.by

Россия собирается ввести в состав Балтийского флота дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) с крылатыми ракетами. То есть сделать то же самое, что пытались сделать польские ВМС в рамках выполнения программы субмарин «Орка» — но, в отличие от поляков, у России все может получиться. Об этом пишет defense24.pl.



Фото:topwar.ru

Согласно польскому изданию, Минобороны России, по всей видимости, решило строить третью серию подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Балтийского флота. Таким образом, он станет уже третьим флотом России после Черноморского и Тихоокеанского, имеющим такие субмарины.

Несмотря на то, что «Варшавянки» — ДЭПЛ, а не атомные, они представляют опасность из-за крылатых ракет 3М14 «Калибр» с дальностью поражения более 2000 километров.

«Калибры» уже стоят на Балтийском флоте на вооружении — ими снаряжаются малые ракетные корабли проекта 21 631 «Серпухов» и «Зеленый дол». Но они имеют очень скромное водоизмещение в 950 тонн, не несут эффективного вооружения ПВО и потому очень уязвимы с воздуха — для подлодок угроза воздушных атак будет не так значительна.

По мнению defense24.pl, первая «Варшавянка» может вступить в Балтийский флот в 2022 году, когда в польском флоте не останется вообще ни одной субмарины. Кроме того, противопоставить российским подлодкам надводные противолодочные корабли польский флот тоже не сможет — так что защититься от субмарин России будет просто нечем.

Как пишет издание, единственная надежда остается только на немецкий и датский флоты, но они действуют только в западной части Балтийского моря. А Россия может, даже не строя новые «Варшавянки», просто перевезти две-три таких лодки на Балтику.

Defense24.pl сетует, что ранее аналитики считали, будто российский флот может пополниться только маленькими субмаринами с торпедным вооружением.

Ранее военное ведомство Польши собиралось в рамках программы «Орка» пополнить флот страны тремя новыми подлодками, но впоследствии от этой программы отказались.