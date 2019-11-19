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В Беларусь прибыла вторая пара Су-30СМ из России. Больше в 2019 году поставок не будет

20.11.2019 15:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 20 ноября, в Барановичах приземлились еще два модернизированных истребителя Cу-30СМ, поставленных Россией в рамках контракта. Информация об этом появилась в телеграм-канале Министерства обороны.

В Беларусь прибыла вторая пара Су-30СМ из России. Больше в 2019 году поставок не будет
Фото: staticflickr.com

Сообщаается, что обязательства по поставкам авиационной техники на 2019 год выполнены. Соответственно, больше Су-30СМ Беларусь в этом году не получит.

Всего мы должны получить 12 Су-30СМ на 600 миллионов долларов. Эти самолеты станут самыми современными в ВВС Беларуси.

 
 
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Сегодня, 20 ноября, в Барановичах приземлились еще два модернизированных истребителя Cу-30СМ, поставленных Россией в рамках контракта. Информация об этом...
 
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