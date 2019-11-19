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Шотландец едва не умер из-за одеяла

20.11.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мартин Тейлор из Шотландии едва не умер из-за прогрессирующей болезни, причины которой врачи не могли долго установить. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на материал CNN.

Шотландец едва не умер из-за одеяла
Фото: Online Marketing / Unsplash

Издание отмечает: мужчине сначала стало сложно дышать, после начались постоянные головокружения. В какой-то момент к симптомам добавилась общая слабость, Мартин часто находился в предобморочном состоянии.

Четыре обращения к врачам результата не дали — медики не могли понять, что происходит, хотя и признали состоянии пациента удручающим. Сперва Тейлора лечили от инфекции верхних дыхательных путей из-за появления отдышки (Мартин не курит), но на протяжении трех месяцев состояние больного продолжало ухудшаться.

Наконец, Тейлор попал на прием к специалистам из срочной респираторной клиники города Абердин. Там ему в очередной раз сделали анализ крови, который показал: иммунная система подвергалась воздействию птичьего белка (мощного аллергена, содержащегося в птичьих перьях). Однако у больного не было дома птиц — только кошка и собака.

Врач Оуэн Демпси начал опрашивать пациента даже о самых, на первый взгляд, незначительных подробностях его жизни. Выяснилось, что Мартин живет в сухом доме вместе с женой. У него есть чердак, который мужчина посещает очень редко, и ванная комната с небольшим количеством плесени над душем и за окном. Он не ездил за границу и не пробовал запрещенных веществ. Работал в обычном офисе, играл на гитаре и саксофоне в местной группе.

А еще Мартин рассказал, что недавно сменил синтетическое постельное белье на пуховое одеяло и пуховые подушки. Тогда-то у него и возникла аллергия на пух, в результате которой появился гиперчувствительный пневмонит. Это заболевание легко лечится, но, если его вовремя не диагностировать, может привести к постоянному рубцеванию легких и даже смерти. «Иными словами, его чуть не убило одеяло», — отметили врачи.

Тейлору назначали подходящее лечение и попросили избавить от новых постельных принадлежностей. Скоро состояние пациента начало улучшаться.

 
 
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Мартин Тейлор из Шотландии едва не умер из-за прогрессирующей болезни, причины которой врачи не могли долго установить. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой...
 
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