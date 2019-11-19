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Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков

20.11.2019 16:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На плато Наска в южной части Перу, где находятся самые известные в мире гигантские каменные рисунки, обнаружено 143 новых геоглифа, изображающие людей, животных и других живых существ, разглядеть которые можно только с воздуха.

Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков
Возраст этого рисунка - не менее 1700 лет. Фото: YAMAGATA UNIVERSITY

Среди обнаруженных рисунков есть изображения птиц, обезьян, рыб, змей, лис, кошек и лам. Все они были сделаны путем выемки верхнего слоя грунта — черных камней, под которыми находится слой светлого песка. Яркий песок прочерчивал на темной земле хорошо различимые линии, однако со временем большинство из них также потемнели.

Тот факт, что фигуры Наска различимы лишь с воздуха, породил множество теорий об их происхождении и предназначении, включая самые экзотические.

Размеры большинства найденных изображений составляют от пяти до 50 метров, самый большой геоглиф раскинулся в длину более чем на 100 метров.

Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков
Двухголовая змея, пожирающая людей. Фото: YAMAGATA UNIVERSITY

Открытие сделала команда ученых из Ямагатского университета в Японии, изучив спутниковые снимки и проведя подробную лазерную аэрофотосъемку этой местности, а по ее результатам — серию полевых работ.

Один из рисунков был замечен только в 2019 году, при помощи искусственного интеллекта, сложившего воедино разрозненные фрагменты линий.

Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков
YAMAGATA UNIVERSITY. Фото: YAMAGATA UNIVERSITY

Возраст геоглифов оценивается по меньшей мере в 1700—2100 лет, что подтверждает гипотезу о том, что их создали представители древней цивилизации Наска или даже их предшественники из культуры Паракас.

По всей видимости, самые старые из них (ок. 100 г. до н.э. — 100 н.э.) отмечали места собраний для религиозных церемоний. Эти изображения самые крупные по размерам, более 50 м каждое, и вдоль линий можно найти остатки разбитой керамики.

Более мелкие рисунки были нанесены позднее (ок. 100 — 400 гг.) вдоль троп, которые вели к местам собраний, и служили указателями пути.

Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков
Огромная рыба. Фото: YAMAGATA UNIVERSITY

Геоглифы Наски были обнаружены лишь в XX веке во время первых полетов над плато.

В 1994 году покрытая гигантскими рисунками территория размером 15 на 20 км была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На тот момент там было найдено лишь около 30 древних изображений — флоры, фауны и геометрических фигур.

К 2015 году исследователи смогли идентифицировать еще около 40 рисунков.

Японские ученые отмечают, что полевые исследования продолжаются, и призывают принять меры по защите рисунков, которым угрожает урбанизация этой части Перу.

 
 
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На плато Наска в южной части Перу, где находятся самые известные в мире гигантские каменные рисунки, обнаружено 143 новых геоглифа, изображающие людей, животных...
 
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