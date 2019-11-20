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Шесть часов в холодильнике. В США пилотов F-35 готовят к войне в Арктике

20.11.2019 14:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

ВВС США занялись подготовкой персонала и оборудования для возможного реагирования на чрезвычайные ситуации (включая ведение боевых действий) в условиях Арктики. Об этом пишет defence-blog.

Фото: pixabay.com

Известно, что вскоре на север США прибудут истребители пятого поколения F-35A Lightning II. В ожидании самолетов летчики 354-го истребительного крыла испытали новый арктический комплекс, в котором тестируют особые костюмы для выживания, в центре города Фэрбэнкс, штат Аляска.

Истребители ожидаются здесь в 2020 году. До того времени сотрудники комплекса и летчики испытывают комплекты для выживания при сильных морозах. Камеры комплекса позволяют воспроизводить температуры в -20, -40 и ниже. Облачившись в новые костюмы для выживания, летчики провели в камерах по шесть часов, каждые 30 минут специалисты регистрировали их состояние.

Выяснилось, что в одной из камер температура опустилась до -51, а в другой до -65. Впрочем, снаряжение с честью выдержало испытание, пилоты не пострадали.

Среди стран, имеющих геополитические интересы на Крайнем Севере, - США, Россия, Канада и даже Китай.

 
 
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ВВС США занялись подготовкой персонала и оборудования для возможного реагирования на чрезвычайные ситуации (включая ведение боевых действий) в условиях Арктики....
 
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