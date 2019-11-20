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«Абрамсы» встретились с Т-80у в Южной Корее
20.11.2019 12:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Южной Корее прошли военные учения вооруженных сил страны и расквартированных здесь американских войск. В ходе мероприятия корейские Т-80У действовали совместно с американскими танками M1A2 Abrams,
В ходе учений танки советского и американского производства не имитировали бой, а отрабатывали совместное наступление. Это не первая встреча двух самых мощных машин холодной войны: впервые Abrams и Т-80 пересеклись еще в феврале 1993 года в ОАЭ на выставке IDEX-93.
Тогда две вершины танкостроения - западного и советского - смогли продемонстрировать свои возможности в сравнении, и Т-80 покорил публику умением совершать многометровые прыжки, заслужив прозвище «летающий танк».
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В Южной Корее прошли военные учения вооруженных сил страны и расквартированных здесь американских войск. В ходе мероприятия корейские Т-80У действовали совместно...
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