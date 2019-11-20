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Американский энтомолог разглядел жуков и змей на Марсе. Как такое может быть
20.11.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо потратил годы на изучение опубликованных фотографий, сделанных марсоходами, и теперь утверждает, что многие из них демонстрируют структуры, похожие на насекомых. Об этом
Ромозер представил свои выводы на ежегодном собрании Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе. В качестве исходных материалов он использовал снимки с марсоходов - Curiosity и Opportunity (который в 2018 году перешел в спящий режим и с тех пор на связь не выходил). Именно на этих детальных фото поверхности Марса энтомолог и увидел своих жуков. По его словам, на многих снимках видны панцири, ноги, крылья, усики и сегментированные тела. Более того - на некоторых фотографиях он даже рассмотрел остатки змей.
Правда, гораздо выше вероятность, что Ромозер принял за остатки жуков обычные камни.
Существует такое явление, как
Поэтому вполне возможно, что Ромозер, который работал профессором энтомологии в течение 45 лет, испытывает парейдолию, связанную с насекомыми.
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Энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо потратил годы на изучение опубликованных фотографий, сделанных марсоходами, и теперь утверждает, что...
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