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Ученые обнаружили неожиданную пользу «маминого супа»
20.11.2019 10:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне под руководством Джейка Бома (Jake Baum) решила последовать примеру Нобелевского лауреата
Ученые собрали образцы овощных и мясных бульонов у школьников различных этнических групп. Затем супы протестировали на способность задерживать развитие малярийного паразита. Бульонный экстракт инкубировали с культурами бесполой или зрелой половой особи Plasmodium falciparum и оставляли на 72 часа.
В итоге из 56 протестированных бульонов пять заблокировали рост паразита более чем на 50%, а два супа и вовсе показали результат, сравнимый с артемизинином (тем самым препаратом, который разработала Юю Ту).
Исследователи также приводят забавный факт, что два супа от разных детей дали одинаковый результат, а позже оказалось, что их принесли два ребенка из одной семьи, которые просто учились в разных классах.
Ученые подытоживают, что это не только позволило найти бульоны, подавляющие рост паразита, но и стало успешным обучающим занятием для детей, в котором рассказывалось о взаимосвязи между природными средствами, традиционной медициной и научно обоснованным открытием лекарств.
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Группа ученых из Имперского колледжа в Лондоне под руководством Джейка Бома (Jake Baum) решила последовать примеру Нобелевского лауреата Юю Ту, которая выделила...
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