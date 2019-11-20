Пять необычных способов дожить до ста лет (или хотя бы попытаться)

Источник материала: IT.Tut.by

В науке немало довольно странных исследований, призванных раскрыть секрет долголетия. 42.TUT.BY выбрал пять из них, но предупреждает, что это скорее шутка, чем руководство к действию. В конце концов, вы же не можете изменить свою иммунную систему или стать мушкой-дрозофилой.

Избавиться от старых клеток



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Самый простой способ не стареть — просто убрать из организма изношенные клетки. Так, в 2016 году один из самых авторитетных научных журналов Nature рассказал , что «устранение изношенных клеток продлевает здоровую жизнь лабораторных мышей». То есть лечение, направленное на уничтожение «старых» клеток или блокирование их воздействия, может также помочь в борьбе с возрастными заболеваниями у людей.

По мере старения животных клетки, которые больше не способны делиться (так называемые стареющие клетки), накапливаются по всему телу, вызывая повреждения тканей. Именно стареющие клетки стоит винить в возрастных заболеваниях, например, в почечной недостаточности или диабете 2 типа.

Поэтому два молекулярных биолога из клиники Мэйо в США вместе с коллегами вывели трансгенных мышей, которым было достаточно ввести специальное лекарство, чтобы их стареющие клетки отмирали.

В итоге мыши, чьи стареющие клетки «убивали» в течение шести месяцев, были во многих отношениях более здоровыми, чем контрольная группа, в организме которых этим клеткам позволяли расти. Их почки работали лучше, а сердца были более устойчивы к стрессу. Мыши были более подвижны, и у них развился рак в более позднем возрасте. Уничтожение стареющих клеток также увеличило продолжительность их жизни на 20−30%.

Но, конечно, мыши не люди, и к тому же мы не можем выводить ГМО-детей. Так что пока не стоит надеяться на такое простое и элегантное решение.

Есть меньше (но не слишком мало)



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В 2017 году длительный эксперимент на макаках показал, что ограничение калорий заставляет их жить на три года дольше, чем обычно, что равно примерно девяти годам у людей.

Похожие результаты были с червями , мушками-дрозофилами и мышами . А в 2018 году Линн Редман, доцент Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Университете штата Луизиана, США, провела исследование на людях.

Вместе со своими коллегами она случайным образом распределила обычные или ограниченные по калориям диеты 53 взрослым. За два года 34 из этих людей съели на 15% меньше калорий, а остальные ели столько, сколько хотели.

Это привело к любопытному эффекту. На втором году исследования у тех, кто потреблял меньше калорий, наблюдалось резкое снижение скорости обмена веществ и небольшое, но значительное снижение температуры тела в ночное время. То есть во время сна их метаболизм уменьшался на 10%.

Анализ образцов крови показал, что люди на низкокалорийной диете также испытали 20-процентное снижение окислительного стресса — процесса, при котором клетка повреждается в результате побочных продуктов метаболизма. Считается, что клеточный стресс является одной из причин нашего старения. Так что исследователь пришла к выводу, что небольшое снижение потребляемых калорий пойдет людям на пользу.

Однако здесь ключевое слово — небольшое. Ведь слишком бедная калориями пища способна навредить нашему телу и мозгу. Так, в 2006 году исследования Эми Диркс и Кристиана Леувенбурга в Институте по проблемам старения при Университете Флориды показали , что низкокалорийные диеты ухудшают когнитивные функции мозга и наше эмоциональное состояние. Кроме того, уменьшение калорийности пищи может привести к неприятным побочным эффектам, например постоянному чувству холода или снижению либидо. Так что решившим сменить диету следует однозначно проконсультироваться с врачом.

Иметь правильно питавшихся предков



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Оказывается, наше здоровье может зависеть не только от того, что мы едим, но и как питались наши предки.

Так, в журнале Cell было опубликовано исследование на лабораторных мышах (да-да, опять мыши). Оказалось, что мышата, родившиеся у отцов, питавшихся диетой с низким содержанием белка, оказались с сотнями генетических мутаций.

Сотрудник Медицинской школы Массачусетского университета и ведущий автор исследования Оливер Дж. Рандо выдвинул идею, что рацион питания наших отцов и дедов может повлиять на наш метаболизм. Он кормил грызунов пищей с низким содержанием белка, и уже следующее поколение родилось с генными мутациями. Так, один из изменившихся генов — это PPARA, который играет важную роль в управлении холестерином и влияет на роль печени в преобразовании липидов. То есть мышам лучше, чтобы их родители голодали, так как это помогает им накапливать калории.

А исследование Американской ассоциации исследований рака показало , что если давать мышам до или во время беременности еду с высоким содержание жиров, то это повышает риск рака молочной железы у потомства.

Однако пока это лишь испытания на мышах. А то, что действует на мышах, не всегда подтверждается на людях.

Быть трудолюбивым, благоразумным и женатым



Фото: John Hope / flickr.com

В 1921 году психолог из Стэнфордского университета Льюис Терман начал беспрецедентный эксперимент. Он стал исследовать 1528 одаренных детей на протяжении всей их жизни.

Проект The Longevity Project (Проект "Долголетие") продлился с 20-х годов 20 века вплоть до смерти его участников. В процессе были изучены все аспекты жизни подопечных Термана — от отношений в их семье до службы в армии и наличия домашних питомцев. И оказалось, что добросовестные, благоразумные люди живут на несколько лет дольше, чем беззаботные счастливчики.

Дело в том, что надежные, предусмотрительные дети в среднем избегали рисков и в конечном итоге вступали в стабильные отношения. Плюс ко всему они меньше подвергались стрессу и даже во время Второй мировой реже оказывались в «горячих точках». Это продлило их жизнь в среднем на два-три года, что эквивалентно снижению риска ранней смерти на 20−30%.

Кроме того, выяснилось, что брак и крепкие социальные связи продлевают жизнь: женатые мужчины живут в среднем на 10 лет дольше, чем не состоящие в браке, а замужние женщины — примерно на четыре года дольше, чем холостячки.

Труженики, которые продвинулись в своей карьере и взяли на себя больше ответственности, также имели больше шансов прожить долгую и здоровую жизнь.

Иметь «правильную» иммунную систему



Фото: Reuters

Мы рассказывали ранее, что специалисты из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо выяснили причину долгой жизни. Оказалось, что у людей возрастом более 110 лет особый тип иммунной системы — это делает их почти не восприимчивыми к различным инфекциям.

Ученые исследовали образцы клеток семи человек возрастом от 110 лет и более и пяти человек в возрасте от 50 до 80 лет. От первой группы специалисты получили 41 208 клеток, от второй — 19 994 клетки. И у супердолгожителей обнаружился повышенный уровень B-клеток, а количество T-клеток не отличается от нормы.

При этом у долгожителей наблюдался высокий процент содержания цитотоксических Т-лимфоцитов — по сути, клеток-киллеров, способных уничтожать зараженные вирусами и опухолями клетки.

На поверхности выявленных цитотоксических T-лимфоцитов находятся иммуноглобулины CD4. В крови супердолгожителей эти клетки составляли до 80% всех других Т-клеток по сравнению с 10−20% в контрольных образцах. При этом обычно цитотоксическими являются клетки с иммуноглобулином CD8. По мнению ученых, CD4 T-лимфоциты являются не маркером возраста, а общей характеристикой супердолгожителей.

Эти CD4 T-лимфоциты — результат клональной экспансии. Это значит, что подавляющее количество этих клеток было «потомками» одной клетки-предка.