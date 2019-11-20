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Какой робот пылесос выбрать в 2019-2020 году
21.11.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Современные пылесосы самостоятельно определяют планы помещений и выбирают тип уборки различных покрытий в автоматическим режиме. Мягкие щетки аккуратно и чисто сметают пыль. Также существуют модели, которые способны выполнить и влажную уборку. Чем больше функций и возможностей у модели робота-пылесоса, тем выше цена.
Базовые характеристики роботов-пылесосов, на которые стоит посмотреть перед покупкой
Производители роботов-пылесосов
Среди производителей особой популярностью пользуется
Компания REDMOND выпустила несколько моделей, но пока идут эксперименты с формой и функционалом, лидеры рынка совершенствуют уже проверенные решения. Считается, что
Продолжительность работы пылесоса в автоматическом режиме
Здесь учитывается самостоятельное возвращение к зарядке и уборке, а также емкость аккумулятора. Роботы-пылесосы оснащаются аккумуляторами от 160 до 6900 мА/ч. Высокий показатель напрямую влияет на длительность работы и скорость подзарядки. Продолжительность заряда батареи определяет ее тип и емкость. В среднем она составляет 10 часов, иногда достигает 3-х суток. Например, одна из мощных моделей на площадке KUPI.TUT.BY —
Встраиваемость пылесоса в системы «умного дома»
Такая функция позволяет программировать расписание уборок и режимы, управление со смартфона. Хорошо обученный робот пылесос знает время, периодичность и тип уборки: пройтись по периметрам или заняться чисткой ковров. Умный пылесос можно оставить на время отъезда и вернуться в чистую квартиру. Одна из популярных моделей с такой функцией —
Автоматическое выстраивание карты помещений
Такой параметр подразумевает интеллектуальные функции и безопасность роботов-пылесосов. Робот пылесос не должен путаться в мебели и домашнем текстиле, падать с лестниц и балконов. Такой функционал поддерживают все современные модели
Наличие влажной уборки
Умный моющий пылесос не только удаляет пыль, но и создает атмосферу свежести с помощью влажной уборки в автоматическом режиме. Самый недорогой моющий пылесос с таким функционалом —
Среди всех моделей роботов-пылесосов, представленных в каталоге KUPI.TUT.BY, среди пользователей лидирует
Программируемый, безопасный и работающий в автономном режиме робот-пылесос — настоящее спасение для работающих людей. Единственный минус качественных моделей — цена. Ценовой порог роботов — пылесосов на 2019 год составляет около 300 долларов. Меньше — устаревшие модели или подделки.
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Производители роботов-пылесосов
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