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Какой робот пылесос выбрать в 2019-2020 году

21.11.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Современные пылесосы самостоятельно определяют планы помещений и выбирают тип уборки различных покрытий в автоматическим режиме. Мягкие щетки аккуратно и чисто сметают пыль. Также существуют модели, которые способны выполнить и влажную уборку. Чем больше функций и возможностей у модели робота-пылесоса, тем выше цена.

Базовые характеристики роботов-пылесосов, на которые стоит посмотреть перед покупкой

Производители роботов-пылесосов

Среди производителей особой популярностью пользуется компания Xiaomi с многочисленными суббрендами — Mi Robot, Roborock Sweep One, Xiaomi Xiaowa, Xiaomi Viomi и Xiaomi Mijia. Разница между суббрендами — различные технологические площадки. Самый престижный суббренд Mijia — лучшая комплектация, дорогие материалы и прочие приятные бонусы премиум класса.

Компания REDMOND выпустила несколько моделей, но пока идут эксперименты с формой и функционалом, лидеры рынка совершенствуют уже проверенные решения. Считается, что робот-пылесос от REDMOND — для бунтарей, готовых идти против течения.

Роботы-пылесосы от iLife ориентированы на дешевый сегмент рынка. Это самые простые роботы пылесосы, без высокого интеллекта и не очень хорошо ориентирующиеся на местности, но с задачами по наведению чистоты роботы iLife справляются.

Продолжительность работы пылесоса в автоматическом режиме

Здесь учитывается самостоятельное возвращение к зарядке и уборке, а также емкость аккумулятора. Роботы-пылесосы оснащаются аккумуляторами от 160 до 6900 мА/ч. Высокий показатель напрямую влияет на длительность работы и скорость подзарядки. Продолжительность заряда батареи определяет ее тип и емкость. В среднем она составляет 10 часов, иногда достигает 3-х суток. Например, одна из мощных моделей на площадке KUPI.TUT.BY — Roborock Sweep One global version с емкостью аккумулятора 5200 мА/ч.

Встраиваемость пылесоса в системы «умного дома»

Такая функция позволяет программировать расписание уборок и режимы, управление со смартфона. Хорошо обученный робот пылесос знает время, периодичность и тип уборки: пройтись по периметрам или заняться чисткой ковров. Умный пылесос можно оставить на время отъезда и вернуться в чистую квартиру. Одна из популярных моделей с такой функцией — Xiaomi Viomi Cleaning robot.

Автоматическое выстраивание карты помещений

Такой параметр подразумевает интеллектуальные функции и безопасность роботов-пылесосов. Робот пылесос не должен путаться в мебели и домашнем текстиле, падать с лестниц и балконов. Такой функционал поддерживают все современные модели Xiaomi, они обладают развитым интеллектом и могут сами определить порядок работ по уборке помещений.

Наличие влажной уборки

Умный моющий пылесос не только удаляет пыль, но и создает атмосферу свежести с помощью влажной уборки в автоматическом режиме. Самый недорогой моющий пылесос с таким функционалом — Xiaomi Xiaowa E202−00 Robot Vacuum Cleaner Lite. Однако обратите внимание, что версия робота Xiaomi Xiaowa Robot Vacuum Cleaner Lite C102−00 поддерживает уже только сухую чистку помещений.

Среди всех моделей роботов-пылесосов, представленных в каталоге KUPI.TUT.BY, среди пользователей лидирует Mi Robot Vacuum Cleaner — классический робот пылесос с лазерным сенсором дистанции, возможностью установить зону уборки в приложении, расчетом времени уборки и многими другими функциями. Стоимость модели начинается от 490 белорусских рублей.

Программируемый, безопасный и работающий в автономном режиме робот-пылесос — настоящее спасение для работающих людей. Единственный минус качественных моделей — цена. Ценовой порог роботов — пылесосов на 2019 год составляет около 300 долларов. Меньше — устаревшие модели или подделки.

На площадке KUPI.TUT.BY можно ознакомится с полным каталогом моделей роботов-пылесосов от разных производителей и интернет-магазинов Беларуси. Посмотреть рейтинг, цены моделей, топ популярных на сегодняшний день. На сайте также можно искать модели по их параметрам, выбирать способ оплаты, доставки.

 
 
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Производители роботов-пылесосов
 
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