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Где в Беларуси просыпаются раньше и ложатся спать позже: статистика от МТС

21.11.2019 11:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В МТС проанализировали активность своих абонентов, посчитав количество звонков, SMS и интернет-трафика в сутки. Выяснилось, что раньше всех начинают день в Дубровенском районе, а позже всех ложатся спать в Полоцком.

В топ-5 районов с «абонентами-жаворонками» попали также Лиозненский, Россонский, Городокский, Берестовицкий регионы. А в рейтинге районов, которые отправляются спать после полуночи, - Пинский, Смолевичский, Барановичский, Дзержинский.

Пик активности использования интернета в Беларуси приходится на период с 11 до 12 часов. Всплеск телефонных разговоров и отправки SMS происходит с 17 до 18 часов. «Тихий час», когда большинство абонентов оператора предпочитают отдохнуть от гаджетов, длится с 4 до 5 часов утра.

«Белорусским городом, который не спит, стал Минск: со смартфонами здесь не расстаются практически круглые сутки. В топ-5 областных городов далее входят Брест, Гродно и Витебск. Замыкает пятерку Могилев. В этих городах мобильный трафик активно генерируют даже глубокой ночью», - добавили в компании.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В МТС проанализировали активность своих абонентов, посчитав количество звонков, SMS и интернет-трафика в сутки. Выяснилось, что раньше всех начинают день в...
 
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