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Йеменские повстанцы заявили, что сбили истребитель F-15. Его не сбивали ни разу в истории

21.11.2019 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Повстанцы-хуситы сбили саудовский реактивный истребитель F-15. Об этом рассказали представители движения, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Reuters.

Фото: wikipedia.org

Самолет заметили в провинции Саада на северо-западе Йемена, его сбили при помощи систем противовоздушной обороны. Повстанцы утверждают, что истребитель принадлежал проправительственной коалиции, во главе которой стоит Саудовская Аравия.

В ноябре Эр-Рияд возобновил неофициальные переговоры с хуситами о прекращении огня. К ним готовилась и саудовская сторона, и повстанцы: стороны рассчитывали на перемирие.

В стране с 2014 года длится конфликт между правительственными силами и повстанцами-хуситами. Сейчас они контролируют столицу Йемена Сану. В 2015 году в Йемен ввела войска коалиция во главе с Саудовской Аравией. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко и Пакистан. Объединенные Арабские Эмираты и Судан вывели свои войска летом и осенью 2019 года.

Ранее американцы не раз подчеркивали, что ни один истребитель четвертого поколения F-15 не был сбит противником в воздушном бою или огнем с земли. Некоторые страны (Сирия, Югославия) заявляли, что сбивали такие самолеты, но подтверждений ни разу не последовало. Единственным совершенно точно сбитым F-15 является самолет ВВС Японии, который случайно был уничтожен дружественным огнем - его сбил такой же истребитель.

 
 
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Повстанцы-хуситы сбили саудовский реактивный истребитель F-15. Об этом рассказали представители движения, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Reuters.
 
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