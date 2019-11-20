Литва купит у США около 200 новейших бронированных внедорожников JLTV

Источник материала: IT.Tut.by

Агентство военных закупок подписало в четверг соглашение с министерством обороны США о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense, пишет Delfi.



Фото: US Army

Ранее Министерство обороны Литвы объявило, что техника обойдётся почти в 150 млн евро. Это будет второе по величине приобретение в истории Вооруженных сил Литвы после покупки бронетехники Boxer. Бронированные внедорожники будут нацелены на различные подразделения в армии. В настоящее время литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

Внедорожники JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) приходят в США и других странах на смену более старым HMMWV — с годами требования к защищенности их экипажей росли, «Хамви» делались все более бронированными и в итоге стали чересчур тяжелыми. В ряде случаев слишком большой вес машин де-факто делал их не внедорожниками — для этого и потребовалась замена.

После долгих испытаний автомобиль от Oshkosh с большим отрывом победил по ряду показателей и конкурентов, и собственно «Хамви». В перспективе американская и союзные армии полностью откажутся от этого внедорожника и перейдут на JLTV.

Всего в американскую армию планируется поставить около 53 500 таких машин при общей стоимости программы в 30 миллиардов долларов. Таким образом, каждый JLTV обойдется в 560 тысяч долларов. Литва покупает внедорожники примерно по 750 тысяч за штуку, что логично — экспортная продажа всегда идет по большей цене, чем закупки внутри страны.