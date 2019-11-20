Цифровая слежка, уход Telegram-каналов, ID-карты белорусов и другие итоги Belarus IGF

Источник материала: IT.Tut.by

Четвертый Форум по управлению интернетом, который прошел 19 ноября в Минске, собрал около 400 гостей из 8 стран, включая представителей бизнеса, государства, некоммерческих организаций и рядовых интернет-пользователей.

Неизменным организатором форума в Беларуси выступает компания hoster.by. Особенность формата IGF — это возможность для каждого поднять любой вопрос, связанный с развитием интернета в стране, регионе или мире. Поэтому дискуссии тут не похожи на традиционные «отчеты о проделанной работе» и позволяют посмотреть на проблемы с разных сторон.

Например, заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова отметила: хотя государство и движется медленнее на пути освоения технологий, оно смотрит в ту же сторону, что и бизнес вместе с интернет-пользователями. Однако панельная дискуссия о цифровой трансформации показала, что не все так однозначно.



Фото: igf.by

Биометрические паспорта, онлайн-кредитование и кто на самом деле в позиции догоняющего

Самый распространенный вопрос при прохождении недавней онлайн-переписи населения — что такое идентификационный номер гражданина и где его найти. Об этом рассказала заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь Жанна Василевская. По ее мнению, не нужно строить иллюзий насчет тотальной компьютерной грамотности и готовности населения к быстрому переходу на онлайн-услуги. При этом эксперт отметила, что первый опыт переписи через интернет с использованием Межбанковской системы идентификации оказался очень успешным. Онлайн-сервисом воспользовалось 2 024 000 человек.



Фото: igf.by

Представитель Нацбанка РБ Антон Подрез отметил, что в Беларуси около 70% банковских услуг уже доступно онлайн. А основой дальнейшего развития диджитализации сферы станет указ президента № 478 «О развитии цифровых банковских технологий», который открывает дорогу в том числе полноценному онлайн-кредитованию.

Первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович показал, как будут выглядеть ID-карты с биометрическими данными. Инфраструктура для выпуска биометрических документов уже создана, но окончательные сроки старта выдачи документов нового типа будут определены Министерством внутренних дел.

Пока для выезда за границу еще будет нужен бумажный загранпаспорт (тоже, к слову, биометрический), но необходимость в нем исчезнет с переходом большинства стран на электронные визы.

Глобальный ресурс в эпоху деглобализации

Фрагментация в той или иной степени всегда была свойственна интернету, но она еще никогда не была столь очевидной. Это основной посыл секции, посвященной разделению Сети на национальные сегменты.

В любой крупной стране развитие интернет-сферы работает на 2 фронта: сохранение целостности и «глобальности» интернета, а также соблюдение национальных интересов. И именно последнее стало явно превалировать во всем мире.

«Ушла тема глобализации, пришла тема социального консерватизма. Вернулось национальное государство и заявило о своих правах. Интернет несовместим с нашим временем», — отмечает генеральный менеджер APTLD Леонид Тодоров.



Фото: igf.by

Эксперт привел в пример опыт Китая, где нет международных принципов Internet Governance и диалога между всеми заинтересованными сторонами. Зато существуют непревзойденные свободы для онлайн-бизнеса.

В рамках секции было проведено интерактивное голосование среди гостей форума. Главной угрозой для здоровой цифровой среды в ближайшие 10 лет большинство участников (41%) назвали массовую цифровую слежку. Основными мерами для создания здоровой цифровой среды были выбраны обеспечение конкуренции в сфере инфраструктуры интернета и блокирование доступа в Сеть для совершающих неправомерные действия.

Telegram-каналы против традиционных СМИ

Как меняется медиапотребление в эпоху интернета? Основной вывод дискуссии: все больше людей будут верить конкретным авторам и редакциям, а не каналам.

Это связано с особенностями новых типов медиа и социальных сетей: они создают огромный поток информации, которая граничит с «шумом», а также уводят на второй план важность источника информации. Главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова отметила, что для журналистов вопрос проверки данных еще никогда не стоял так остро. Критическое мышление в еще большей степени важно и для потребителей контента.



Фото: igf.by

Непредсказуемость и ненадежность Telegram-каналов как источника информации отметил Дмитрий Партон, заместитель генерального директора по развитию Агентства «Минск-Новости». Эксперт отметил, что во многих странах крупные медиаперсоны дают интервью безымянным Telegram-каналам, но усомнился в будущем такого рода «новых СМИ».

«Об интернет-платформах можно говорить только как об информационных посредниках, но не как о СМИ», — прокомментировала представитель Совета Европы Елена Додонова.

В целом даже глазами журналистов выводы о будущем медиапотребления, доверия, сохранения формата печатных изданий получились противоречивыми. Возможно, на форуме следующего года стоит посвятить отдельную дискуссию вопросу, насколько вообще новый формат цифрового потребления связан с журналистикой.

Цифровая инклюзия: интернет для всех?

Вопрос равных прав и возможностей для всех людей в интернет-среде поднялся в рамках национального форума впервые. Причем, говоря об инклюзии, участники не ограничивались адаптацией онлайн-инструментов для людей с инвалидностью. Не менее важно обеспечить комфортную интернет-среду для людей старших возрастных групп, неопытных пользователей, людей без знания английского языка.

Уже по существующим стандартам все сайты государственных органов и организаций должны быть оснащены версией для слабовидящих. Но этого явно недостаточно.

«Такая версия должна быть не каким-то особым функционалом каждого сайта, а его технической оптимизацией. Причем, учитывая количество людей с проблемами со зрением, владельцам сайтов это принесет не меньше пользы, чем пользователям», — отмечает Александр Северин, незрячий активный интернет-пользователь, который 15 лет занимается обучением незрячих и слабовидящих людей использованию компьютерной техники.

Кейс недавней онлайн-переписи населения поднял вопрос актуальности кириллического домена .БЕЛ для вовлечения большего количества людей. Домен с поддержкой обоих национальных языков появился в Беларуси 4 года назад и пользуется довольно большой популярностью. Но считалось, что он удобен в первую очередь для старшего поколения и неопытных интернет-пользователей.

Генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев рассказал об эксперименте, который в компании провели в канун завершения онлайн-переписи. Посетителей одного из торговых центров в Минске попросили на слух ввести в адресную строку оба адреса сайта переписи: census.by и перепись.бел. Практически никто не смог правильно набрать адрес сайта на латинице, хотя он красовался на билбордах по всему городу.

Нельзя не согласиться с Раисой Синельниковой, которая отметила, что любое противопоставление и разделение людей порождает неравенство. А настоящая инклюзия состоит в уважении человеческого достоинства.

Любое изобретение будет использовано как оружие

Ритейл уже мечтает попадать на полки не магазинов, а холодильников. Количество датчиков в «умных городах» каждый год увеличивается на порядок. А вопрос сохранения себя в новом мире стоит уже острее, чем вопрос создания искусственного интеллекта.

Футуристическая секция оказалась в чем-то философской, что неудивительно. Ведь по словам участника панели урбаниста Георгия Заборского, первое правило футурологии — все, что ты изобретаешь, будет использовано как оружие.



Фото: igf.by

«Возможно, однажды совершенный искусственный интеллект сможет принимать для нас лучшие решения, чем мы сами. Но и тогда люди не откажутся от свободы воли и права выбора. По крайней мере не все, — считает журналист Александр Литвин. — Двигателем будет любопытство: а что произойдет, если я выберу самостоятельно? К тому же необязательно всегда принимать правильные решения. Нарушая правила, следуя тому же любопытству, мы иногда можем получить лучший результат, чем поступая «правильно».