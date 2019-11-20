Белорусы смогут увидеть метеорный дождь

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью в мире может произойти вспышка активности метеорного потока Альфа-Моноцеротиды (созвездие Единорога). Об этом сообщает Live Science.



Изображение носит иллюстративный характер

Метеорный поток Альфа-Моноцеротиды назван по созвездию, в котором расположен радиан (точка, из которой вылетают частицы потока) — это созвездие Единорога, около звезды Альфы. Причем родительское небесное тело, породившее этот поток, ученым до сих пор неизвестно.

Как правило, метеорный дождь активен с 15 по 25 ноября, с максимумом 21 ноября. В декабре будет еще один поток из этого же созвездия. Ноябрьский поток астрономы обозначают AMO, а декабрьский — MON.

Метеорный поток Альфа-Моноцеротиды довольно слаб, примерно 5 метеоров в час, хотя бывали и всплески, например, в 1995 году, когда наблюдалось около 400 метеоров в час. И в этом году астрономы Питер Дженискенс (Peter Jenniskens) и Эско Лийтинен (Esko Lyytinen) обещают нам подобное зрелище. Если они не ошиблись, то мы сможем увидеть от 100 до более чем 1000 метеоров в небе. Пик вспышки, вероятно, продлится всего около 15 минут, но потенциально может длиться до 40 минут.

Ожидается, что эта вспышка произойдет в 11.50 вечера EST или же в 7.50 утра по минскому времени. К счастью, солнце взойдет у нас только в 08.49, так что у нас есть шанс увидеть это зрелище.

Но все же лучший обзор будет у жителей Южной Америки, востока Северной Америки, Западной Европы и северо-западной Африки.