Вот какими будут смартфоны в следующем году

Источник материала: IT.Tut.by

В этом году анонсов флагманских (и не очень) смартфонов от крупных производителей ожидать уже, скорее всего, не стоит. Компании представили свои гаджеты и сейчас планируют, как их выгодно продать в рождественский сезон. Впрочем, в начале 2020 года на рынок выйдут обновленные аппараты, о которых уже кое-что известно. Мы собрали всю имеющуюся информацию в один материал и рассказываем, на какие особенности гаджетов будут «давить» производители.



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5G идет в массы?

Еще летом этого года стало понятно — на 5G-сети производители телекоммуникационного оборудования и крупные операторы связи делают ставку, называя их «технологией, которая перевернет игру». Пока в мире работает только несколько коммерческих 5G-сетей (например, в Британии и США), к которым могут подключиться обычные пользователи. Но уже в 2020 году зона покрытия должна появиться и в других странах.

Это понимают и производители смартфонов, которые начали предлагать первые 5G-модели еще в этом году. Впрочем, такие устройства стоили намного дороже обычных флагманских аппаратов и, скорее, должны были показать, что компании готовы к внедрению технологии в массы.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

В 2020 году ситуация, по сообщениям инсайдеров, известных своими точными прогнозами, изменится. Как минимум два ведущих производителя — Apple и Samsung — планируют внедрить поддержку 5G-сетей во все (или во всяком случае в большинство) топовые смартфоны. Это должно стать одним из основных драйверов роста продаж новинок.

Предположим, что китайские производители также не останутся в стороне. У той же Huawei есть множество патентов, связанных с 5G-сетями, — наверняка компания захочет реализовать их в своих устройствах. Недавно о подобных планах заявила и популярная у нас компания Xiaomi. Возможно, поддержка 5G-сетей во второй половине года начнет появляться и в смартфонах среднего/начального классов.

Впрочем, для белорусов появление поддержки 5G-сетей в смартфонах в следующем году не окажется важной особенностью. Несмотря на планы по развертыванию сетей пятого поколения, вряд ли это произойдет у нас в ближайшем будущем.

Экраны на 120 Гц

Несколько лет назад компания Apple встроила в некоторые iPad экраны с частотой развертки в 120 Гц вместо стандартных 60 Гц. Благодаря этому практически все действия, которые пользователь производит со своим устройством — прокручивает ленту новостей в социальной сети, листает рабочие столы или еще каким-то образом взаимодействует с контентом в динамике — визуально будут казаться в два раза более плавными и быстрыми. Разница видна невооруженным глазом.

Появление такой особенности в смартфонах напрашивалось уже давно, но на момент публикации материала такая «фишка» (90/120 Гц) есть только в нескольких достаточно нишевых моделях. Но похоже, вскоре ситуация изменится : о планах о внедрении 120-герцовых панелей стало известно из новой прошивки для смартфонов от компании Samsung. Xiaomi и вовсе прямо заявила о скором появлении аппаратов с такими панелями. Предположим, что и другие производители не останутся в стороне.

«Айфоны» будут выглядеть иначе?

Компания Apple перешла на трехгодичную систему обновления дизайна смартфонов. В 2020 году как раз наступает срок смены «внешности» аппаратов.

Известный аналитик Минг-Чи Куо говорит, что новинки будут внешне походить на iPhone 4, iPhone 4s и нынешние iPad благодаря прямым граням корпуса. В целом от более округлой форму аппаратов попытаются уйти. Еще один инсайдер BenGeskin предположил, как могут выглядеть такие аппараты:





О планах Samsung, Huawei и других производителей доподлинной информации пока нет. По неподтвержденной информации, в будущей линейке Galaxy S11 от Samsung рамки по краям дисплеев станут еще тоньше, а их диагональ увеличится. Но это пока не подтверждено.

Камеры на 100 Мп

Еще несколько лет назад о 100-мегаписельных основных камерах в смартфонах никто всерьез не задумывался — такие фотомодули воспринимались скорее как шутка. Но недавно Xiaomi запустила в продажу Mi Note 10 с четырьмя модулями, разрешение главного из которых — 108 Мп.





Утверждается, что камеру с аналогичным разрешением получат и следующие флагманские смартфоны Samsung. Они также смогут снимать с пятикратным или десятикратным оптическим зумом, делать фотографии огромного разрешения и записывать видео в разрешении 6K или 8K. Впрочем, возможность фотографировать с многократным (10X) оптическим приближением уже есть в аппаратах других брендов — например, Huawei и Oppo.

Что будет со сгибающимися смартфонами

Ответа на этот вопрос, скорее всего, не знают даже сами производители. По сути, Samsung Galaxy Fold является едва ли не единственным аппаратом со сгибающимся дисплеем, который вышел в продажу одновременно в нескольких странах, в том числе и в Беларуси. Главный конкурент в лице Huawei Mate X пока продается только на территории Китая, хотя интерес к нему огромный — первую коммерческую партию устройства очень быстро раскупили.





Впрочем, на момент публикации заметки информации о том, что производители потеряют заинтересованность в запуске новых аппаратов со сгибающимися панелями, нет.

Напротив, недавно Lenovo возродила легендарный Motorola RAZR и снабдила его сгибающимся дисплеем. О планах по запуску подобного коммерческого устройства заявляли и в Xiaomi, представив концептуальный Mi Mix Alpha. По пока неподтвержденной информации, Samsung в следующем году также расширит линейку таких устройств и представит конкурента RAZR в аналогичном корпусе-раскладушке.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны: