В США объяснили, почему опасно заряжать смартфоны вне дома

Источник материала: IT.Tut.by

Окружной прокурор Лос-Анджелеса выпустил официальное сообщение, в котором предостерегает путешественников от использования USB-станций в общественных местах для подзарядки гаджетов. Об этом пишет Business Insider.



Фото: Steve Johnson / Unsplash

Накануне праздничного сезона окружной прокурор Лос-Анджелеса опубликовал предостережение, где рекомендовал туристам не подключать свои смартфоны к USB-станциям в аэропортах, отелях или на вокзалах. По мнению представителя власти, злоумышленники могут воспользоваться техникой «juice jacking», чтобы скомпрометировать устройство вредоносным ПО без ведома его владельца.

Вредоносная программа может использоваться для доступа к данным, включая пароли и видео, с подключенных телефонов. В 2013 году Apple исправила уязвимость для скомпрометированных зарядных устройств в iOS 7, но все же, говорит прокурор, лучше избегать использования общественной зарядной станции независимо от типа вашего телефона.

Эксперт по безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) утверждает , что обычный человек имеет не так много шансов столкнуться с техникой «juice jacking» на практике, но угроза все равно существует.

Поэтому путешественникам рекомендуют носить с собой свои портативные зарядные устройства и пауэрбанки и подключать их только к розеткам переменного тока, избегая зарядных станций USB. Также можно приобрести USB-кабели, предназначенные только для зарядки, которые не позволяют устройству отправлять или получать данные по кабелю.

Кроме того, специалист по кибербезопасности Виас Секер (Vyas Seker) из The New York Times советует использовать специальные блокираторы для USB-кабеля, которые предотвращают передачу данных.

В любом случае, если пользователь видит на экране смартфона предупреждение, спрашивающее «доверять этому устройству?», следует немедленно отключить зарядку.