ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США объяснили, почему опасно заряжать смартфоны вне дома

22.11.2019 17:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Окружной прокурор Лос-Анджелеса выпустил официальное сообщение, в котором предостерегает путешественников от использования USB-станций в общественных местах для подзарядки гаджетов. Об этом пишет Business Insider.

В США объяснили, почему опасно заряжать смартфоны вне дома
Фото: Steve Johnson / Unsplash

Накануне праздничного сезона окружной прокурор Лос-Анджелеса опубликовал предостережение, где рекомендовал туристам не подключать свои смартфоны к USB-станциям в аэропортах, отелях или на вокзалах. По мнению представителя власти, злоумышленники могут воспользоваться техникой «juice jacking», чтобы скомпрометировать устройство вредоносным ПО без ведома его владельца.

Вредоносная программа может использоваться для доступа к данным, включая пароли и видео, с подключенных телефонов. В 2013 году Apple исправила уязвимость для скомпрометированных зарядных устройств в iOS 7, но все же, говорит прокурор, лучше избегать использования общественной зарядной станции независимо от типа вашего телефона.

Эксперт по безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs) утверждает, что обычный человек имеет не так много шансов столкнуться с техникой «juice jacking» на практике, но угроза все равно существует.

Поэтому путешественникам рекомендуют носить с собой свои портативные зарядные устройства и пауэрбанки и подключать их только к розеткам переменного тока, избегая зарядных станций USB. Также можно приобрести USB-кабели, предназначенные только для зарядки, которые не позволяют устройству отправлять или получать данные по кабелю.

Кроме того, специалист по кибербезопасности Виас Секер (Vyas Seker) из The New York Times советует использовать специальные блокираторы для USB-кабеля, которые предотвращают передачу данных.

В любом случае, если пользователь видит на экране смартфона предупреждение, спрашивающее «доверять этому устройству?», следует немедленно отключить зарядку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окружной прокурор Лос-Анджелеса выпустил официальное сообщение, в котором предостерегает путешественников от использования USB-станций в общественных местах...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Маск сделал машину, которую я рисовал в пять лет». Как соцсети отреагировали на Cybertruck
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика