Источник материала: Родная Нива (Климовичи)

Климовчанин Никита Корнейцев признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике, которые проходили 18-20 ноября. Он награжден специальным призом старшего тренера Могилевской области по легкой атлетике Дмитрия Сивова.

Никита проявил себя разносторонним спортсменом: он стал победителем в шестиборье. Многоборье — сложнейший вид спорта! Здесь нужно быть всесторонне развитым, владеть различными техниками. Шестиборье, например, включало бег на 60 м (гладкий и с барьерами), бег на 1000 м, прыжок в длину и высоту, толкание ядра.





Сборная команда Климовичской детско-юношеской спортивной школы заняла второе место на первенстве Могилевской области по легкой атлетике. Каждый из десяти участников нашей команды принес зачетные очки.

Большой вклад в общий успех внесли выпускники ДЮСШ, а ныне учащиеся Бобруйского училища олимпийского резерва. Так, Антон Петрашин стал победителем в гладком беге на 3000 м и в беге на 2000 м с препятствиями. Никита Хартник занял первое место в беге на 400 м, а на двухсотке стал третьим. Третье место на дистанции 1500 м с препятствиями у бегуньи Дарьи Давыдовой.

Добились высоких результатов и нынешние учащиеся ДЮСШ. Андрей Лавренко занял третье место в беге на 3000 м.

Еще следует отметить, что все спортсмены, входившие в состав нашей сборной команды, являются воспитанниками тренеров ДЮСШ Инны Кордабневой и Ивана Шляхтенко.

Поздравляем наших спортсменов, тренеров и родителей!

Галина Викторова.