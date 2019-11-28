﻿ Климовчанин Никита Корнейцев  признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике. 21.by
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Климовчанин Никита Корнейцев  признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике

26.11.2019 — Разное | Родная Нива (Климовичи)  
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Источник материала: Родная Нива (Климовичи)

Климовчанин Никита Корнейцев  признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике, которые проходили 18-20 ноября.  Он награжден специальным призом старшего тренера Могилевской области по легкой атлетике Дмитрия Сивова.

Никита проявил себя разносторонним спортсменом: он стал победителем в шестиборье. Многоборье — сложнейший вид спорта! Здесь нужно быть всесторонне развитым, владеть различными техниками. Шестиборье, например, включало бег на 60 м (гладкий и с барьерами), бег на 1000 м, прыжок в длину и высоту, толкание ядра.


Климовчанин Никита Корнейцев  признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике
Сборная команда Климовичской детско-юношеской спортивной школы заняла второе место на первенстве Могилевской области по легкой атлетике. Каждый из десяти участников нашей команды принес зачетные очки.
Большой вклад в общий успех внесли выпускники ДЮСШ, а ныне учащиеся Бобруйского училища олимпийского резерва. Так, Антон Петрашин стал победителем в гладком беге на 3000 м и в беге на 2000 м с препятствиями. Никита Хартник занял первое место в беге на 400 м, а на двухсотке стал третьим. Третье место на дистанции 1500 м с препятствиями у бегуньи Дарьи Давыдовой.
Добились высоких результатов и нынешние учащиеся ДЮСШ.  Андрей Лавренко занял третье место в беге на 3000 м.
Еще следует отметить, что все спортсмены, входившие в состав нашей сборной команды, являются воспитанниками тренеров ДЮСШ Инны Кордабневой и Ивана Шляхтенко.
Поздравляем наших спортсменов, тренеров и родителей!

Галина Викторова.

 
 
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Климовчанин Никита Корнейцев  признан лучшим спортсменом по итогам соревнований на первенстве Могилевской области по легкой атлетике, которые...
 
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