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Ученые нашли связь между антибиотиками и болезнью Паркинсона

23.11.2019 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) нашли связь между применением антибиотиков и увеличением риска развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает пресс-релиз на Medical Xpress.

Ученые нашли связь между антибиотиками и болезнью Паркинсона
Фото: Online Marketing / Unsplash

По данным недавно опубликованного исследования, повышенный риск болезни Паркинсона связан с приемом антибиотиков. Причем наибольший риск представляют медикаменты широкого спектра действия, а также те, что действуют против анаэробных бактерий и грибков.

Исследование предполагает, что чрезмерное использование определенных антибиотиков может предрасполагать к болезни Паркинсона с задержкой до 10−15 лет. Эта связь может быть объяснена их разрушительным воздействием на кишечную микробную экосистему.

Патологические изменения, характерные для болезни Паркинсона, наблюдались у пациентов за 20 лет до постановки диагноза. Запор, синдром раздраженного кишечника и воспалительное заболевание кишечника были связаны с более высоким риском развития болезни Паркинсона.

Было показано, что воздействие антибиотиков вызывает изменения в микробиоме кишечника, и их использование связано с повышенным риском развития ряда заболеваний, таких как психические расстройства и болезнь Крона. Однако эти заболевания или повышенная восприимчивость к инфекции не объясняют наблюдаемой в настоящее время взаимосвязи между антибиотиками и болезнью Паркинсона.

«Открытие может также иметь значение для практики назначения антибиотиков в будущем. В дополнение к проблеме устойчивости к антибиотикам назначение антимикробных препаратов также должно учитывать их потенциально длительное воздействие на микробиом кишечника и развитие некоторых заболеваний», — говорят исследователи.

 
 
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Ученые Университета Хельсинки (Финляндия) нашли связь между применением антибиотиков и увеличением риска развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает...
 
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