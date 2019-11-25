Тотальная блокировка интернета: как это выглядит на примере Ирана?

Источник материала: IT.Tut.by

Последняя волна протестов в Иране закончились гибелью сотен демонстрантов. Из-за отключения интернета на территории большей части страны информация об убийстве 151 протестующего просочилась за пределы Ирана только через правозащитников. Других каналов не было.



Полиция Ирана разгоняет протестующих на шоссе слезоточивым газом. Фото: Reuters

Иранские власти и раньше старались контролировать соцсети и мессенджеры, но более адресно, запрещая такие приложения, как Telegram (но безуспешно: Telegram-каналы ведут даже некоторые видные чиновники). Кроме того, в Иране запрещали Gmail, Instagram, Whatsapp и Facebook.

Но блокировка всего трафика интернета на значительной части территории страны в Иране произошла впервые. Мы попытались разобраться, как она была организована с политической и технической точки зрения.

Сколько длилась блокировка?

По информации некоммерческого сервиса Netblocks, входящий и исходящий из Ирана интернет-трафик резко упал вечером минувшей пятницы. Таким образом, блокировка длится уже седьмой день.

В четверг мониторинговые агентства увидели, что трафик из Ирана немного оживился — до 8% от начального уровня. «Власти сказали, что в южных городах не было протестов, там было спокойно, поэтому им вернут интернет», — говорит аналитик соцсетей из персидской службы Би-би-си Фарен Тагизаде.

Также доступ частично вернули ряду университетов, но речь идет только о компьютерах: мобильный интернет остается недоступным во всех городах.

В четверг министерство информации Ирана заявило, что доступ к интернету будет постепенно возвращаться в страну. Никаких конкретных сведений по срокам возвращения доступа в министерстве не дали.

Кто принял решение?

Формально интернет в Иране курирует министерство информации — именно от него поступают сообщения о блокировках и их снятии.

Однако постановление о блокировке доступа в сеть на фоне последних протестов принял совет безопасности Ирана, который контролирует министерство внутренних дел.

В стране есть два совета безопасности, объясняет редактор персидской службы Мохаммед Вазири. Первый контролируется министерством внутренних дел. Во второй — Высший совет национальной безопасности Ирана — входят президент, глава судебной власти, министры, командующие армией и флотом.

«Интересно, что решение о блокировке принял первый совет, то есть, по сути, полиция. Когда мы об этом узнали, мы перепроверили — обычно такое решение должно было бы дойти до Высшего совета национальной безопасности», — говорит Вазири.

Это значит, что силовики хотели действовать быстро. Если бы этот вопрос был вынесен на повестку Высшего совета национальной безопасности, это заняло бы гораздо больше времени и, возможно, у предложения заблокировать сеть нашлись бы оппоненты, говорит Вазири.

Как это было реализовано технически?



Фото: Reuters

Иран давно работает над созданием внутреннего «суверенного интернета» по китайской модели, отмечает аналитик по цифровым правам вашингтонской НКО «Центр прав человека в Иране» Амир Рашиди.

Эта система разрабатывается давно и уже прошла несколько тестовых запусков.

В Иране, рассказывает Рашиди, каждый интернет-провайдер не просто лицензируется местным аналогом Роскомнадзора. Компаниям физически дают доступ к одной из двух точек доступа, через которые трафик идет из Ирана во внешний мир.

Этим занимается «Телекоммуникационная компания Ирана», принадлежащая правительству, объясняет Рашиди. Она же является одной из двух точек доступа в глобальный интернет, вторая — это один из иранских университетов.

Каков ущерб?

НКО Netblocks, которая мониторит доступ трафика в Иран, оценивает экономический ущерб от блокировки интернета в 60 млн долларов в день, сказал представитель компании Альп Токер в интервью Би-би-си.

Как именно компания считала ущерб, он не сказал.

Иранская газета Etemaad пишет, что ущерб экономике за все дни отключения составил 800 млн долларов, или 9 трлн риалов .

Отключение затронуло межбанковские транзакции и деловую коммуникацию. Обмен ею стал невозможен, рассказал местному новостному агентству член торговой палаты Тегерана Али Колаи. По его словам, он несколько месяцев пытался открыть счет в европейском банке в обход международных санкций, но в последний момент не смог послать в банк необходимые документы.