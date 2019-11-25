Один выпуск за 1200 долларов. Как белорусы запустили безумное кулинарное шоу

Источник материала: IT.Tut.by

Если вам нравятся кулинарные блоги, где ведущие готовят кулебяки и «мясо по-французски», этот YouTube-канал точно не для вас. MAD MEAL — это проект от белорусов, где они творят «лютый кулинарный треш», например делают суши со сверчками или эклеры с кошачьим кормом. А заодно добавляют в свои видео короткие скетчи, пародии и отсылки к фильмам. 42.TUT.BY поговорил с двумя ведущими и оператором о том, как сложно дается развлекательный блог и какие продукты лучше не смешивать.



Слева направо: Антон, Дэн и Денис

«Юмор через кулинарный треш»

Сейчас на канале MAD MEAL вышел первый сезон из 15 выпусков, где двое бессменных ведущих: Дэн (Денис) Казаковский и Антон Самусик — готовят странную еду из, казалось бы, несовместимых продуктов.

Антон родом из Минска, Дэн — из Гомеля, они принадлежат к одному поколению кавээнщиков. Забавно, что теперь они работают в тандеме, ведь во время учебы они были соперниками по юмору.

— Когда мы пересекались в разных лигах, Денис всегда был фронтменом в своей команде, а я в своей. Вне сцены мы особо не общались, разве что спорили, чьи ребята круче, — рассказывает Антон.

После учебы их пути разошлись: Антон работал в Минске на автомобильном заводе, а Дэн «осел» в Гомеле. Возможно, они бы никогда вновь не встретились, если бы не режиссер шоу MAD MEAL Руслан Данилевич. К сожалению, он не смог прийти на интервью, но историю создания блога рассказал оператор (он же монтажер и цветокорректор) Денис Исайкин.

— Я родом из Кличева, что под Могилевом. С Русланом познакомился во время игры в КВН, когда учился в педуниверситете имени Танка. Потом мы сняли на двоих квартиру, жили, работали каждый на своей работе, — говорит парень. — И вот как-то мы сидели и обсуждали, что Дэн классный актер. Пригласили его в гости и поняли, что у нас, в принципе, есть все, чтобы запустить свой блог: актер, технический оператор, монтажер и человек с идеями в голове, режиссурой и сценарием. Но мы решили, что у нас нерабочая атмосфера в квартире, поэтому выехали на арендованный коттедж за городом и придумали в тот день штук пять идей для блога. В итоге остановились на одной — юмор через кулинарный треш.

Дэн перебрался в Минск, но все равно было непонятно: кто же станет готовить в шоу. Требовался человек, умеющий играть, шутить и круто нарезать на камеру. И тут Руслан вспомнил про Антона.

— Когда заканчивается юмор и участие в разных проектах, ты просто живешь по схеме «дом-работа-дом, семья, ребенок», и тебе не хватает какой-то движухи. Так что я нашел себя в кулинарии, — поясняет Антон. — Помню, я как-то кинул в сториз фото непонятного блюда, и мне Руслан написал в директ: «О, а давай сделаем с тобой кулинарное шоу». Я ответил: «А давай!» — и забыл. А через полгода Руслан мне написал: «Приезжай, есть разговор».

«Все, что в кадре, покупаем на свои деньги»

Первый выпуск вышел 22 июля этого года — в нем Дэн и Антон впервые предстали в своих образах: Дэн — человек со странным голосом и одной цветной бровью, который постоянно предлагает безумные идеи, и Антон — немногословный консервативный повар. В тот раз они фаршировали шоколадные яйца «Киндер» луком, грибами, икрой, креветками и сыром.

С каждым выпуском накал страстей нарастал. Позже были пирог из всего меню «МакДональдса», борщ из колы и солянка из «Фанты», суши со сверчками, шаурма из 30 ингредиентов, эклеры с мерзкой начинкой, драники из чипсов и, как вершина, пицца из четырех фастфудов: от KFC до булочек из Cinnabon. Для ее приготовления даже пришлось построить специальный противень.

Одновременно усложнялся и сюжет. Если поначалу в роликах были короткие гэги, то в 15-м выпуске уже есть пародии на Хитмана из одноименной компьютерной игры, отсылки к сериалу «Сверхъестественное» и «Людям Х».

— Как мы решаем, что приготовить? Все начинается с продуктов, которые наиболее популярны у людей. Все же человек чаще всего вводит в поисковик какие-нибудь суши или фастфуд, — поясняет Денис.

— Вряд ли он будет искать «коврижку из мяса» или «тульский пряник», — шутит Дэн. — Мы стараемся держаться возле хайповых вещей. Но вообще идея выпуска рождается во время мозгового штурма. У нас есть конкретные дни, когда мы садимся и начинаем писать сценарий.

Мы поняли, что нужно делать выпуски о том, что человек, сидя на диване, никогда не сделает и не попробует, и ему интересен конечный результат. Например, мы придумали идею бургера из «сникерса» и поняли, что это конкретно в нашем стиле — несочетаемые продукты. А потом уже мы «обрастаем» эту идею различными скетчами, юмором и другими решениями.

— То есть условный «МакДональдс» не платит вам за рекламу?

— Пока только мы ему платим — все, что в кадре, покупаем на свои деньги, — отвечает Денис.

Так, 15-й выпуск стоил 1200 долларов. При этом вся команда (а это десять человек) работает на дружеских началах. Даже девушки, которые соблазнительно рубили дрова в финальном ролике первого сезона, согласились помочь без оплаты.

— Мы друзья и, надеюсь, и дальше будем держаться вместе как друзья, — говорит Дэн. — Наверное, мы альтруисты из прошлого, которые могут жертвовать чем-то ради идеи. Думаю, это и помогает нам делать крутые вещи и справляться с определенными моментами. Ведь если каждый будет подходить к делу с точки зрения «а сколько мне сегодня заплатят», то, думаю, мы никогда не достигнем того, чего мечтаем. В первую очередь мы хотим, чтобы у нас была своя аудитория, чтобы нас смотрели, а уже потом идут деньги.

Поэтому каждый из участников команды работает на основной работе: Антон ведет мероприятия и работает в офисе на «Белшине», Денис делает видеосъемки, а Дэн и Руслан — сценаристы, причем Дэн иногда проводит мероприятия («Когда стрижка нормальная», — говорит он).

Блины с собачьим кормом и суши со сверчками





Хотя за эти месяцы участникам шоу (и приглашенным дегустаторам) пришлось попробовать много чего отвратительного, они утверждают, что на здоровье не жалуются. На вопрос, что самое мерзкое им довелось попробовать, Денис без колебаний ответил:

— Блин с собачьим кормом Chappi и селедкой с косточками.

— Когда был выпуск с блинами, я мечтал, чтобы мне не попался с собачьей едой. В итоге мне выпал с морской капустой с васаби, вонючим детским питанием с брокколи и зубной пастой, — смеется Антон. — Помню, я еще подумал: «Класс, самый кайфовый блин попался, сейчас укушу — и всё». А в итоге мне так плохо стало!

Еще был выпуск про шаурму из 30 ингредиентов по алфавиту. Я когда готовил соус с валерьянкой, то сразу понял, что вот на этом блюде реально может стать плохо. А в итоге девчонки-дегустаторы все съели. Но вот когда мы начали перечислять, что туда входило, то по их лицам было видно, как им с каждым ингредиентом становилось все хуже и хуже. Наверное, это психосоматика.

— А мне попался черный блин с активированным углем, кофе и кровянкой. Вроде нормально, но когда я попытался его проглотить, съемки тут же закончились, — продолжает Дэн. — Вообще, самым тяжелым для меня был первый выпуск с шоколадными яйцами, фаршированными грибами и луком. А потом еще были сверчки. Нет, сверчки нормально, когда их ешь из кулька под пиво — но не когда они с маргарином, кофе и суперострым соусом в ролле.

— Но если копнуть глубже, то примерно половина наших блюд реально вкусные. Когда съемки заканчиваются, то люди буквально на них набрасываются, — продолжает Антон. — Невкусно, только когда мы добавляем какую-то откровенную фигню.

При этом, конечно, у участников есть свои предпочтения в еде. Антон, например, ненавидит перловку, яйца и субпродукты вроде мозгов и почек. Денис не любит ту же перловку и речную рыбу («наверное, с пионерлагерей пошло»), а Дэн терпеть не может сало.

— Ну мы наш расклад на второй сезон расписали, — смеется Антон.

— Зачем? Чтобы наш выпуск закончился на середине? — парирует Дэн.

«Съемки могут начаться в шесть утра и закончиться в 12 ночи»





Опыт в КВН играет создателям блога на руку. Например, Денис снимает и монтирует с точки зрения бывшего кавээнщика, а Антон и Дэн отыгрывают в кадре определенные образы. Причем Антон признается, что ему даже сложнее — ведь приходится играть самого обычного человека.

— Тебе говорят: «Просто скажи в камеру: «Мы приготовили тесто». Но я даже сейчас говорю как тамада. Поэтому мои два слова снимают по 40 минут.

За каждым роликом стоят часы и дни работы. Вначале команда собирается и пишет сценарий. Затем наступает время поиска локаций. Так как сейчас ребята живут во вполне обычных квартирах, то съемочную площадку ищут через Airbnb: нужно, чтобы кухня была большой, между ней и другими комнатами не было стены (так удобнее для оператора), а мебель не была глянцевой, иначе в шкафчиках все отражается.

В одной квартире за два бессонных дня могут снять «кухонные» сцены для нескольких выпусков. Затем ребята все отмывают (порой в четыре утра) и уезжают домой. По сути, они работают без выходных: свободное время есть только с восьми часов в пятницу, когда выходит выпуск, и до утра субботы. Одновременно каждый работает на основной работе (или же подрабатывает), а Антон уделяет время семье.

— Я работаю в офисе с девяти до пяти, потом бегу, забираю дочку из детского сада и мчусь на съемки, — говорит он. — Во время съемок сдвигаю все графики, потому что надо забирать дочку. Жена тоже работает и уже на шестом месяце беременности. Я часто подвожу ребят из-за простых бытовых вопросов, приходится им подстраиваться.

— Постпродакшеном у нас занимаются три человека: я, Денис и Руслан. Антон человек семейный, с работой, но все равно помогает нам. Он огромный молодец в этом плане. Или же семья — это прикрытие, — смеется Дэн.

— Это жене спасибо. Она единственная из моего окружения, кто верит в этот проект, — отвечает Антон. — Хотя поначалу жена не понимала, что значит снимать по 12−13 часов. У нас могли съемки начаться в шесть утра и закончиться в 12 ночи. Я приезжал домой в три часа ночи и уезжал в шесть утра, — продолжает Антон.

— Но зачем так заморачиваться над обычным кулинарным блогом?

— Нас часто об этом спрашивают, — кивает Денис. — Да, есть каналы, где блогер садится за компьютер, что-то говорит в микрофон и заливает видео с одного дубля. Но на самом деле работа над блогом — большой труд.

— Невозможно достичь успеха, если не работать весь день, — подтверждает Дэн. — Нам нравится, и мы, наверное, уже по-другому не можем. Например, я иногда перезаписываю ГЗК (голос за кадром) по окончании съемок. Пока не добьемся нужной интонации в слове, можем сидеть и записывать по два часа. Так же, как Денис может сидеть и монтировать 10 секунд скетча пять часов. Например, на монтаж «Хитмана» из 15-го выпуска ушел весь день.

К тому же нельзя сказать, что мы снимаем только про кулинарию. Наш контент направлен в развлекательную сторону, через еду, в одном видео можно увидеть и короткометражку, и пародию на фильм, и отсылку к компьютерной игре. Мы дурачимся, веселимся, нам нравится то, что мы делаем, и, судя по комментариям и отзывам, мы находим своих безумцев. Помню, у нас был тест «бургер-лазаньи», и дегустаторы остались разочарованы, что вышло вкусно: «Я думал, будет треш, что-то мерзкое и отвратительное». То есть люди реально подсели и ждут от нас какого-то омерзительного блюда.

Ребята признаются, что у них есть мечта: в будущем запустить свой продакшн-проект, который снимал бы ролики и клипы. Но, конечно, для этого потребуются средства, чтобы как минимум нанять еще людей. Ведь пока каждый из участников совмещает сразу несколько функций.

Сейчас у блога около 40 тысяч подписчиков. Неплохо, если учесть, что команда раскручивала себя сама, без рекламы или коллабораций с популярными блогерами.

— Я написал всем пяти тысячам своих друзей из «ВКонтакте». Причем ноутбука у меня нет, все с телефона, — смеется Дэн. — Чтобы меня не заблокировали, чуть менял текст. А вот Instagram нас жестко блокировал.

— Меня даже на одном мероприятии прозвали «Антон Спам», потому что я подходил буквально к каждому и создавал Google-аккаунты людям, чтобы они могли зайти на YouTube и подписаться на нас, — подтверждает Антон. — Да, мы могли, как все начинающие блогеры, занести денег популярным блогерам, чтобы они нас прорекламировали. Но у нашего режиссера немного другой, правильный подход: сначала надо своими силами добиваться, а уже потом делать партнерство.

«Мы очень гордимся, что мы из Беларуси»

В комментариях к выпускам MAD MEAL наиболее часто встречаются три вопроса: что у Дэна с голосом (это часть сценического образа), что у него с бровью (просто находка гримера) и зачем так переводить продукты, пока в Африке голодают дети.

— Мы не отвечаем на негатив, но читаем все комментарии, — говорит Денис. — Прозвучит самоуверенно, но если мы будем зарабатывать деньги, то планируем пускать их на добрые дела. Просто чтобы жертвовать, нужны деньги, а чтобы их заработать, нужны какие-то жертвы и вложения.

— Благотворительность — личное дело каждого, но я бы помогал другим проектам, которым нужно содействие, — соглашается Дэн. — А пока почти все деньги мы хотим вкладывать в проект.

— Хотя некоторым может показаться, что мы делаем фигню, мы считаем, что несем и хорошие вещи в своих видео, — продолжает Денис. — Например, мы часто используем хорошую музыку — от Queen до Вивальди. Причем из-за использования авторской музыки наши видео невозможно монетизировать. Но мы готовы отказаться от дохода, чтобы правильно донести идею. Например, в начале 15-го выпуска мы сделали отсылку к «Сверхъестественному», и без музыки из сериала никто бы этого не понял.

Как бы там ни было, на 750 комментариев под последним видео приходится только 10 негативных.

— Мы очень любим наших подписчиков и считаем, что у нас очень крутая аудитория, — говорит Дэн. — Именно наши зрители заставляют нас двигаться вперед.

— И хотя мы вне политики, но очень гордимся, что мы из Беларуси, — добавляет Денис. — У нас даже есть «белорусский» выпуск, где мы делаем из чипсов драники. Причем от подписчиков идет позитивный фидбэк: «О, вы из Беларуси?». Особенно нас любят украинцы, хотя по статистике 70% наших зрителей из России. И мы не собираемся от этого отказываться и уезжать в другую страну.

«Принцип «работает — не трогай» не про нас»





В первом сезоне выпуски не были связаны между собой по сюжету. Пока в блог приходят новые люди, им будет сложно понять, что к чему, если сделать долгоиграющую историю. Но, возможно, во втором сезоне появится более-менее цельный сюжет.

— Мы недавно обсуждали, что по какой-то причине популярные блогеры часто не вкладываются в развитие своего блога. Человек как делал девять миллионов подписчиков назад, так и продолжает делать по накатанной. Хотя, по идее, если у вас есть деньги, то можно придумать что-то гениальное, — считает Денис. — Принцип «работает — не трогай» не про нас. Мы хотим расти.

— Расскажете, что будет во втором сезоне?

— Главный спойлер — что в нем не будет меня. Скорее всего, я буду охранять мирное небо нашей родины, — огорошивает Денис.

— Я даже плакал, когда узнал, — шутит Дэн. — Да, всегда надо надеяться на лучшее, но мы все равно готовимся, что у нас будет другой оператор. Столько вопросов — обработка видео, монтаж, съемка — и всем этим занимается один Денис. Это будет большая потеря.

Что же касается роликов, то, откровенно говоря, мы поймем, когда сядем за сценарий. Единственное желание — быть лучше, круче и эпичнее.