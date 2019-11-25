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Шесть примеров, как смартфон влияет на наше тело
25.11.2019 14:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мы все больше проводим времени со своим смартфоном. Но как это влияет на наше тело? Чтобы найти ответ, 42.TUT.BY собрал подборку научных и медицинских фактов. Предупреждаем: наш текст не призывает выбросить свои айфоны, уехать в лес и звонить только по дисковому телефону. Просто в пользовании смартфонами, как, впрочем, и во всем следует соблюдать меру.
Боли в большом пальце
Испанские ученые из университета Малаги совместно с группой ученых из Италии (Fondazione Don Carlo Gnocchi) и США (Университет Ганнона)
Если раньше мы писали пером или ручкой, сжав их в щепотке, то сейчас подолгу держим мобильное устройство в одной руке, набирая текст или играя в компьютерную игру при помощи большого пальца. Такие нагрузки не были предусмотрены эволюцией. Наш большой палец предназначен в первую очередь для того, чтобы что-то хватать и удерживать, а не быть подставкой для довольно тяжелого гаджета.
По сути, сейчас у людей из-за частого использования телефонов развивается тендинит — воспаление и дистрофия сухожилия, при котором владельцы смартфонов испытывают слабость, усталость и неприятные ощущения в пальцах, а в дальнейшем — боль в суставах рук. По-медицински это звучит как тендовагинит длинной отводящей и короткой разгибательной мышц большого пальца кисти в месте их прохождения через костно-фиброзный канал на уровне шиловидного отростка.
Лечится это, во-первых, ограничением использования смартфона, во-вторых, если боли сильные, прохождением курса физиотерапии. Кроме того, специалисты советуют держать смартфон в двух руках и набирать текст двумя большими пальцами сразу.
Отметим, что несколько лет назад люди
Как сказал глава Нью-Йоркской ортопедической клиники, специализирующейся на руках и запястьях, довольно тяжело деформировать любой из наших пальцев, просто держа мобильный телефон. «Это ничем не отличается от того, когда вы носите носок с плотной резинкой весь день, а затем снимаете его. В течение короткого промежутка времени есть небольшие вмятины, но они исчезают», — добавил он.
Боли в шее
Еще одна вредная привычка, негативно влияющая на наше тело, — манера подолгу смотреть в телефон, наклонив голову.
Американский нейрохирург доктор Дэвид ДеВитт (David DeWitt)
Поэтому стоит пользоваться мобильными устройствами, держа их на уровне глаз. Также пойдут на пользу упражнения и растяжки, специально предназначенные для шеи, груди и верхней части спины.
Еще одна рекомендация от врачей — стараться не зажимать телефон между плечом и ухом на долгое время, так как это тоже может спровоцировать спазм.
Локтевой туннельный синдром
Если вы опираетесь на локти, набирая текстовые сообщения, или подолгу держите телефон у уха во время разговора, то у вас может появиться синдром кубитального туннеля или же локтевой туннельный синдром.
Это состояние, при котором локтевой нерв в локте как бы сжимается, что приводит к боли, онемению и покалыванию на наружной поверхности рук, включая безымянный палец и мизинец. Боли также могут возникнуть в предплечье и локте.
Конечно, телефон не единственная причина этого синдрома. Нерв также может пережиматься, когда человек спит с согнутыми руками, сидит за столом с согнутыми под углом более 90 градусов локтями или водит машину, прижавшись локтем к стеклу. Так что медики в первую очередь рекомендуют поменьше сгибать руки (например, купить гарнитуру, чтобы не держать телефон у уха, или же изменить угол наклона рабочего стола).
Если случай серьезный, то следует обратиться к врачу, который может назначить ультразвук для расслабления рубцовой ткани, а также глубокий массаж и специальные упражнения.
Ухудшение сна
Все ваши устройства излучают коротковолновый свет, также известный как синий свет.
Хотя многие смартфоны могут переключаться в вечернее время на более теплые тона, все равно рекомендуется сократить использование любой технологии перед сном, чтобы дать мозгу и телу время «успокоиться».
Некоторые люди покупают специальные девайсы, чтобы сократить воздействие синего света на свои глаза, но профессор Университета Огайо Филип Юхас
Электронные помехи в работе медицинских устройств на вашем теле
Смартфоны
Так, в одном из исследований участвовали 308 добровольцев, 147 из которых имели кардиостимуляторы и 161 — кардиовертеры-дефибрилляторы, что восстанавливают нормальный сердечный ритм с помощью небольшого шока. Все участники носили смартфоны известных брендов в кармане над имплантированным устройством. Затем ученые смоделировали при помощи тестера радиосвязи процесс разговора по мобильному, воспроизведя процесс вызова, звонка, затем разговора и его прекращения, и замерили электрокардиограмму пациентов.
Из более чем 3,4 тыс. проведенных тестов ученые отметили только 1 случай нарушения работы — кардиовертера-дефибриллятора, когда устройство, судя по всему, приняло электромагнитные волны, исходящие от смартфона, за сигналы сердца.
То есть, по словам ученых, помехи в работе медицинских устройств все же могут происходить под влиянием мобильных телефонов, хотя и редко, поэтому следует соблюдать безопасное расстояние от таких устройств до смартфонов.
Атака бактерий
Помните, когда вы в последний раз дезинфицировали свой телефон? Исследование 2017 года
Конечно, это не значит, что вы заразитесь чем-либо серьезным при контакте с телефоном, но массированная атака бактерий может несколько ослабить ваш иммунитет. Хороший способ избавиться от грязи на большей части поверхности — протереть телефон тканью из микрофибры и чаще мыть руки.
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Мы все больше проводим времени со своим смартфоном. Но как это влияет на наше тело? Чтобы найти ответ, 42.TUT.BY собрал подборку научных и медицинских фактов....
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