Шесть примеров, как смартфон влияет на наше тело

Источник материала: IT.Tut.by

Мы все больше проводим времени со своим смартфоном. Но как это влияет на наше тело? Чтобы найти ответ, 42.TUT.BY собрал подборку научных и медицинских фактов. Предупреждаем: наш текст не призывает выбросить свои айфоны, уехать в лес и звонить только по дисковому телефону. Просто в пользовании смартфонами, как, впрочем, и во всем следует соблюдать меру.

Боли в большом пальце



Фото: freestocks.org / Unsplash

Испанские ученые из университета Малаги совместно с группой ученых из Италии (Fondazione Don Carlo Gnocchi) и США (Университет Ганнона) провели исследование о влиянии смартфонов на кисти рук. Оно показало, что постоянное использование мобильного телефона, особенно среди молодежи, является причиной боли в больших пальцах.

Если раньше мы писали пером или ручкой, сжав их в щепотке, то сейчас подолгу держим мобильное устройство в одной руке, набирая текст или играя в компьютерную игру при помощи большого пальца. Такие нагрузки не были предусмотрены эволюцией. Наш большой палец предназначен в первую очередь для того, чтобы что-то хватать и удерживать, а не быть подставкой для довольно тяжелого гаджета.

По сути, сейчас у людей из-за частого использования телефонов развивается тендинит — воспаление и дистрофия сухожилия, при котором владельцы смартфонов испытывают слабость, усталость и неприятные ощущения в пальцах, а в дальнейшем — боль в суставах рук. По-медицински это звучит как тендовагинит длинной отводящей и короткой разгибательной мышц большого пальца кисти в месте их прохождения через костно-фиброзный канал на уровне шиловидного отростка.

Лечится это, во-первых, ограничением использования смартфона, во-вторых, если боли сильные, прохождением курса физиотерапии. Кроме того, специалисты советуют держать смартфон в двух руках и набирать текст двумя большими пальцами сразу.

Отметим, что несколько лет назад люди стали делиться в соцсетях фото своих искривленных мизинцев, утверждая, что причиной послужило длительное использование смартфонов. Но, как утверждают ученые , даже самые тяжелые телефоны не способны настолько деформировать палец. Скорее всего, это или наследственное, или же временный эффект.

Как сказал глава Нью-Йоркской ортопедической клиники, специализирующейся на руках и запястьях, довольно тяжело деформировать любой из наших пальцев, просто держа мобильный телефон. «Это ничем не отличается от того, когда вы носите носок с плотной резинкой весь день, а затем снимаете его. В течение короткого промежутка времени есть небольшие вмятины, но они исчезают», — добавил он.

Боли в шее



Иллюстрация того, как наклон шеи влияет на наши мышцы. Изображение: Veritas Health

Еще одна вредная привычка, негативно влияющая на наше тело, — манера подолгу смотреть в телефон, наклонив голову.

Американский нейрохирург доктор Дэвид ДеВитт (David DeWitt) утверждает , что это приводит к напряжению мышц. Вначале человек ощущает относительно легкую боль в шее или верхней части спины. Но если он продолжит смотреть в экран часами, это может закончиться острой болью и/или ощущением скованности.

Поэтому стоит пользоваться мобильными устройствами, держа их на уровне глаз. Также пойдут на пользу упражнения и растяжки, специально предназначенные для шеи, груди и верхней части спины.

Еще одна рекомендация от врачей — стараться не зажимать телефон между плечом и ухом на долгое время, так как это тоже может спровоцировать спазм.

Локтевой туннельный синдром



Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Если вы опираетесь на локти, набирая текстовые сообщения, или подолгу держите телефон у уха во время разговора, то у вас может появиться синдром кубитального туннеля или же локтевой туннельный синдром.

Это состояние, при котором локтевой нерв в локте как бы сжимается, что приводит к боли, онемению и покалыванию на наружной поверхности рук, включая безымянный палец и мизинец. Боли также могут возникнуть в предплечье и локте.

По словам доктора Питера Дж. Эванса из Кливлендской клиники, это словно наступить на садовый шланг — когда мы долго держим руки в согнутом положении, то блокируем приток крови к нерву, что приводит к его повреждению.

Конечно, телефон не единственная причина этого синдрома. Нерв также может пережиматься, когда человек спит с согнутыми руками, сидит за столом с согнутыми под углом более 90 градусов локтями или водит машину, прижавшись локтем к стеклу. Так что медики в первую очередь рекомендуют поменьше сгибать руки (например, купить гарнитуру, чтобы не держать телефон у уха, или же изменить угол наклона рабочего стола).

Если случай серьезный, то следует обратиться к врачу, который может назначить ультразвук для расслабления рубцовой ткани, а также глубокий массаж и специальные упражнения.

Ухудшение сна



Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Все ваши устройства излучают коротковолновый свет, также известный как синий свет. Исследование Гарвардской медицинской школы утверждает, что воздействие синего света перед сном снижает естественную выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. То есть яркость экрана вашего телефона может нарушить ваш естественный циркадный ритм и стать причиной более беспокойного сна.

Хотя многие смартфоны могут переключаться в вечернее время на более теплые тона, все равно рекомендуется сократить использование любой технологии перед сном, чтобы дать мозгу и телу время «успокоиться».

Некоторые люди покупают специальные девайсы, чтобы сократить воздействие синего света на свои глаза, но профессор Университета Огайо Филип Юхас утверждает , что синий свет не является каким-то особым «технологическим злом». Это просто часть солнечного света, поэтому у нас уже есть естественная защита. Конечно, вы можете купить какие-то специальные очки или экранные фильтры, но это, по мнению специалистов, будет пустой тратой денег: лучшее антибликовое покрытие для блокировки синего цвета отражает только 15% излучения экрана гаджета. Так что будет гораздо полезнее перед сном отложить гаджет и выключить телевизор.

Электронные помехи в работе медицинских устройств на вашем теле



Изображение: engadget.com

Смартфоны могут нарушать работу медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы. Правда, очень редко.

Так, в одном из исследований участвовали 308 добровольцев, 147 из которых имели кардиостимуляторы и 161 — кардиовертеры-дефибрилляторы, что восстанавливают нормальный сердечный ритм с помощью небольшого шока. Все участники носили смартфоны известных брендов в кармане над имплантированным устройством. Затем ученые смоделировали при помощи тестера радиосвязи процесс разговора по мобильному, воспроизведя процесс вызова, звонка, затем разговора и его прекращения, и замерили электрокардиограмму пациентов.

Из более чем 3,4 тыс. проведенных тес­тов ученые отметили только 1 случай нарушения работы — кардиовертера-дефибриллятора, когда устройство, судя по всему, приняло электромагнитные волны, исходящие от смартфона, за сигналы сердца.

То есть, по словам ученых, помехи в работе медицинских устройств все же могут происходить под влиянием мобильных телефонов, хотя и редко, поэтому следует соблюдать безопасное расстояние от таких устройств до смартфонов.

Атака бактерий



Фото: Drew Hays / Unsplash

Помните, когда вы в последний раз дезинфицировали свой телефон? Исследование 2017 года утверждает , что на поверхности наших смартфонов — целая цивилизация микробов. Так, журнал Time предполагает, что ваш телефон может быть в 10 раз грязнее, чем унитаз.

Конечно, это не значит, что вы заразитесь чем-либо серьезным при контакте с телефоном, но массированная атака бактерий может несколько ослабить ваш иммунитет. Хороший способ избавиться от грязи на большей части поверхности — протереть телефон тканью из микрофибры и чаще мыть руки.