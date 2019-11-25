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В Ираке очень странно позолотили пистолет

25.11.2019 13:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Неизвестные иракские мастера позолотили новейший хорватский пистолет HS.9, но сделали это довольно странно. Фотографии «похорошевшего» оружия разместил в своем твиттере исследователь оружия и негосударственных объединений на Ближнем Востоке @calibreobscura.

«Почему меня вообще не удивляет, что иракцы додумались до золотого HS.9, зато удивляет, что он выглядит так ужасно?» — подписал он снимок.

Внешний вид пистолета и вправду не особо впечатляет: позолота есть только на затворной раме и предохранителе. Почему неведомый мастер не стал золотить остальную часть пистолета, неизвестно.

Традиция покрывать оружие позолотой появилась в Ираке уже давно — так, после вторжения в страну в 2003-м и свержения Саддама Хусейна американские военные захватили целый склад автоматов, пистолетов, снайперских винтовок и даже гранатометов, покрытых позолотой.

HS (Hrvatski Samokres) — семейство самозарядных пистолетов из Хорватии, разработанных в конце 90-х годов XX века. Оружие зарекомендовало себя как очень надежное, лицензию на его производство приобрел даже американский гигант Springfield Armory Inc. Пистолет использует популярнейший патрон 9×19 mm Parabellum.

 
 
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Неизвестные иракские мастера позолотили новейший хорватский пистолет HS.9, но сделали это довольно странно. Фотографии «похорошевшего» оружия разместил в своем...
 
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