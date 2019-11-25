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в России будут продавать флагманы Huawei без сервисов Google. А что в Беларуси?
25.11.2019 12:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники
По информации издания, запуск аппаратов произойдет уже 25 ноября, смартфоны якобы оценили в 40−50 тысяч российских рублей (630−785 долларов). Комментариев российского представительства Huawei по этому поводу пока не поступало, но на официальном сайте компании
Журналист 42.TUT.BY связался с белорусским офисом Huawei и попросил уточнить, есть ли подобные планы в отношении нашей страны. Как отметили в компании, «о запуске устройства в Беларуси комментариев пока нет».
Напомним: 19 сентября Huawei представила флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Эти гаджеты стали первыми устройствами компании на базе Android без сервисов Google из-за санкций США. Долгое время устройства продавались только в Китае, но недавно появились и в Испании (также без Google-сервисов). Интересно, что там Mate 30 Pro предлагается по более высокой цене — 1099 евро.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:
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Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники заявило, что компания Huawei введет в продажу в России флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro — в них...
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