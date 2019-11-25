в России будут продавать флагманы Huawei без сервисов Google. А что в Беларуси?

Источник материала: IT.Tut.by

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники заявило , что компания Huawei введет в продажу в России флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro — в них не будет сервисов Google.



Фото: 9to5google

По информации издания, запуск аппаратов произойдет уже 25 ноября, смартфоны якобы оценили в 40−50 тысяч российских рублей (630−785 долларов). Комментариев российского представительства Huawei по этому поводу пока не поступало, но на официальном сайте компании появились страницы с описанием смартфонов (правда, пока без цен).

Журналист 42.TUT.BY связался с белорусским офисом Huawei и попросил уточнить, есть ли подобные планы в отношении нашей страны. Как отметили в компании, «о запуске устройства в Беларуси комментариев пока нет».

Напомним: 19 сентября Huawei представила флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Эти гаджеты стали первыми устройствами компании на базе Android без сервисов Google из-за санкций США. Долгое время устройства продавались только в Китае, но недавно появились и в Испании (также без Google-сервисов). Интересно, что там Mate 30 Pro предлагается по более высокой цене — 1099 евро.

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