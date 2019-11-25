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В NASA испытывают аппарат для исследований в океанах других миров

25.11.2019 10:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

NASA испытывает новый транспорт для исследования других миров. В отличие от сухопутных лунохода и марсохода, он будет передвигаться под водой. Ученые утверждают, что аппарат окажется полезным для исследования Европы и Энцелада (спутники Юпитера и Сатурна), а также других «водных» миров Солнечной системы. Об этом пишет Science Alert.

В NASA испытывают аппарат для исследований в океанах других миров
BRUIE под водой. Фото: jpl.nasa.gov

Аппарат называется Buoyant Rover for Under-Ice Exploration (плавучий вездеход для подледных исследований), или просто BRUIE. На самом деле он не плавучий — это колесный транспорт, способный передвигаться по дну под водой. В течение ближайшего месяца он будет проходить испытания в холодном океане, в областях, где лед соприкасается с водой.

Дело в том, что в условиях Европы подобные области могут иметь очень специфический химический состав. Подобные условия потребуют высокой живучести аппарата. Исследователи утверждают, что колесный транспорт будет успешнее работать на таком водоразделе, чем подводная лодка.

Высота BRUIE всего 91 сантиметр, он оснащен двумя колесами, камерами, фонарями и средствами связи. Если тестирование пройдет успешно, на аппарат можно будет устанавливать другое исследовательское оборудование.

 
 
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NASA испытывает новый транспорт для исследования других миров. В отличие от сухопутных лунохода и марсохода, он будет передвигаться под водой. Ученые утверждают,...
 
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