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Найден способ с точностью в 99% определять наличие рака по капле крови

25.11.2019 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Корпорация Toshiba разработала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%. Об этом говорится в распространенном заявлении компании, пишет ТАСС.

Найден способ с точностью в 99% определять наличие рака по капле крови
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: intrigue.ie

В основе этого способа диагностики — выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки. Для проведения анализа требуется всего одна капля крови и примерно два часа времени. Специально для этого компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом.

Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и т.д. Он работает даже на самых ранних стадиях заболевания, отмечают в Toshiba. Компания рассчитывает, что через несколько лет после завершения цикла необходимых испытаний новый метод диагностики будет применяться повсеместно.

В Японии на фоне роста числа онкобольных в последние годы активно изучаются новые методы борьбы с раком. В первую очередь они касаются совершенствования методов диагностики, позволяющих выявить заболевание на ранних стадиях. Постепенно для этого начинает все шире применяться искусственный интеллект.

 
 
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Корпорация Toshiba разработала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%. Об этом...
 
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