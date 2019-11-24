Китаянка кашлянула ночью и сломала десять ребер

Источник материала: IT.Tut.by

20-летняя жительница провинции Чжэцзян (Китай) попала в больницу с переломом десяти ребер. Это произошло из-за кашля, сообщает The Daily Mail.



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Девушка страдала от приступов кашля по ночам. Она обратилась в больницу, где ей диагностировали астму и отправили домой со специальным ингалятором. Впрочем, лечение не помогло — через несколько дней после этого она проснулась из-за резких болей в левой стороне груди.

Девушку отвезли в больницу и сделали рентген. Оказалось, что у нее сломаны десять ребер. Медики позже выяснили, что у пациентки очень низкая плотность костей как для человека ее возраста из-за дефицита витамина D и крайне низкого уровня кальция и фосфора в крови.

Причины тому сначала установить не смогли. Но после заболевшая призналась, что мечтала о более светлой коже и из-за этого старалась практически не выходить на улицу, параллельно почти год применяя лосьон от загара. Последний блокировал ультрафиолетовое излучение, что привело к нехватке витамина D.