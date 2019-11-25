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Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов
26.11.2019 12:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В конце апреля в американском городе Индианаполисе прошел ежегодный съезд национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Это большая выставка, где в числе прочего демонстрируют различное вооружение: автоматы, винтовки, пистолеты. Съезд посещают десятки тысяч человек, в том числе с детьми. Об этом
После мероприятия в соцсетях разошлось фото девочки, которая позировала с огромным ружьем. Уже тогда снимок
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В конце апреля в американском городе Индианаполисе прошел ежегодный съезд национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Это большая выставка, где в числе прочего...
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