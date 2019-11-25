ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

26.11.2019 12:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В конце апреля в американском городе Индианаполисе прошел ежегодный съезд национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Это большая выставка, где в  числе прочего демонстрируют различное вооружение: автоматы, винтовки, пистолеты. Съезд посещают десятки тысяч человек, в том числе с детьми. Об этом пишет TJournal.

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

После мероприятия в соцсетях разошлось фото девочки, которая позировала с огромным ружьем. Уже тогда снимок заметили на Reddit. Полгода спустя, в ноябре, про фото снова вспомнили, и на этот раз на его основе провели полноценный фотошоп-баттл, сделав девочку героиней войн и боевиков.

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце апреля в американском городе Индианаполисе прошел ежегодный съезд национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Это большая выставка, где в  числе прочего...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорусы сделали приложение для быстрой обработки видео - вот как это выглядит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Полымя
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика