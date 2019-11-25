Эмоциональная девочка сфотографировалась с ружьем и стала героиней мемов

Источник материала: IT.Tut.by

В конце апреля в американском городе Индианаполисе прошел ежегодный съезд национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Это большая выставка, где в числе прочего демонстрируют различное вооружение: автоматы, винтовки, пистолеты. Съезд посещают десятки тысяч человек, в том числе с детьми. Об этом пишет TJournal.





После мероприятия в соцсетях разошлось фото девочки, которая позировала с огромным ружьем. Уже тогда снимок заметили на Reddit. Полгода спустя, в ноябре, про фото снова вспомнили, и на этот раз на его основе провели полноценный фотошоп-баттл, сделав девочку героиней войн и боевиков.



































