Белорусы сделали приложение для быстрой обработки видео - вот как это выглядит

Источник материала: IT.Tut.by

Белорусы представили новое приложение для быстрой обработки видео под названием VOCHI Video Effects. Основная «фишка» — возможность редактировать отдельные объекты в видео в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба стартапа.

Ранее dev.by сообщал, что инвестиционная компания Bulba Ventures, созданная при участии Юрия Мельничка (Maps.me, AIMATTER, WANNABY), начинает новый CV проект, который связан с использованием компьютерного зрения. Руководителем проекта стал Илья Лесун (экс-сео arrm.io ).

Теперь известно, что это приложение VOCHI Video Effects от стартапа VOCHI. Оно использует собственные алгоритмы видео сегментации и технологии компьютерного зрения.

С помощью этого приложения каждый пользователь сможет применить эффекты к отдельным объектам в full-HD видео без особых усилий. Чтобы добиться такого результата, разработчики обучили две сверточные нейронные сети, которые позволяют выделить любые объекты на фото и видео для дальнейшей обработки.

Работа начинается с загрузки видео, после чего исходный ролик отражается в окне превью. Первый шаг — выбор объекта для добавления эффекта. После того, как его контур будет выделен цветом, пользователь может отследить его изменения с помощью предложенных видео-эффектов. Для этого он выбирает любой из них на тулбаре и удерживает в течение нескольких секунд, на протяжении которых эффект применяется к объекту. Все изменения отражаются на видео в режиме реального времени, а обработка никак не повлияет на качество ролика.

На добавление одного glitch-эффекта к объекту в 15-секундном видео уйдет в среднем 15 секунд, в то время как motion-дизайнер тратит на эту задачу около 4 часов.

При этом отмечается, что продукт дает больше возможностей для редактирования, но не выполняет всю работу за пользователя. Приложение позволяет автору самостоятельно продумывать концепцию ролика за счет проработки отдельный деталей, а не через простое применение готового шаблона.

Приложение уже доступно для бесплатной установки в магазине AppStore.