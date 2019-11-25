В США признали, что неспособны содержать нужное количество боевых кораблей

Источник материала: IT.Tut.by

Американский военный флот не сможет выполнить программу расширения до 355 боевых кораблей. Она была принята в этом году и отражает ситуацию, при которой конкуренты могут поколебать господство США на морях. Об этом пишет Military Watch.



Фото: nationalinterest.org

После победы США и союзников в холодной войне американский флот резко сократился, а новая программа расширения рассчитана до 2035 года — однако недавние оценки возможностей военного бюджета показали, что такую цель никак не достичь без существенного увеличения ассигнований. А их экономика США, вероятно, не потянет.

Более вероятным представляется сокращение американского флота до 300 кораблей (сейчас их 305−310). Большой проблемой для расширения ВМФ является огромная стоимость новейших кораблей — суперавианосцы класса «Джеральд Форд» стоят 13 миллиардов долларов, эсминцы Zumwalt — 7 миллиардов, прибрежные боевые корабли также стоят больших денег.

Еще одной проблемой, стоящей на пути увеличения флота, является скорое списание устаревших кораблей вроде авианосцев «Нимиц» и крейсеров «Тикондерога».