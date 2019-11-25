ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США признали, что неспособны содержать нужное количество боевых кораблей

26.11.2019 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Американский военный флот не сможет выполнить программу расширения до 355 боевых кораблей. Она была принята в этом году и отражает ситуацию, при которой конкуренты могут поколебать господство США на морях. Об этом пишет Military Watch.

В США признали, что неспособны содержать нужное количество боевых кораблей
Фото: nationalinterest.org

После победы США и союзников в холодной войне американский флот резко сократился, а новая программа расширения рассчитана до 2035 года — однако недавние оценки возможностей военного бюджета показали, что такую цель никак не достичь без существенного увеличения ассигнований. А их экономика США, вероятно, не потянет.

Более вероятным представляется сокращение американского флота до 300 кораблей (сейчас их 305−310). Большой проблемой для расширения ВМФ является огромная стоимость новейших кораблей — суперавианосцы класса «Джеральд Форд» стоят 13 миллиардов долларов, эсминцы Zumwalt — 7 миллиардов, прибрежные боевые корабли также стоят больших денег.

Еще одной проблемой, стоящей на пути увеличения флота, является скорое списание устаревших кораблей вроде авианосцев «Нимиц» и крейсеров «Тикондерога».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский военный флот не сможет выполнить программу расширения до 355 боевых кораблей. Она была принята в этом году и отражает ситуацию, при которой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Honor V30 и V30 Pro представлены официально. Цена - от 470 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Полымя
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полымя

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика