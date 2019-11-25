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Honor V30 и V30 Pro представлены официально. Цена - от 470 долларов

26.11.2019 12:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бренд Honor на пресс-конференции в Китае представил новые топовые смартфоны — V30 и V30 Pro. Об этом сообщает GSMArena.

Honor V30 и V30 Pro представлены официально. Цена - от 470 долларов

Оба устройства оснащаются LCD-экраном диагональю в 6,57 дюйма с разрешением Full HD+. Вырез под фронтальную камеру (32 Мп + 8 Мп) сделан в левой верхней части панели. На задней стороне устройства кроме блока с основными фотомодулями ничего нет, сканер отпечатков пальцев разместился на правой боковой грани устройств.

Honor V30 и V30 Pro представлены официально. Цена - от 470 долларов

Разрешение главного фотодатчика в новинках составляет 40 Мп, правда в Pro-версии используется диафрагма f/1.6 против f/1.8 в обычной модели. Телефотокамера одинаковая — на 8 Мп, с 3-кратным оптическим зумом (f/2.4). В аппаратах есть и суперширокоугольные модули — соответственно на 12 Мп и 8 Мп в V30 Pro и V30.

Honor V30 и V30 Pro представлены официально. Цена - от 470 долларов

Оба смартфона работают на процессоре Kirin 990 и поддерживают 5G-сети. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ. Объем аккумуляторов — 4100 мАч, есть быстрая 40-ваттная зарядка. Правда, беспроводным способом восполнить заряд получится только на V30 Pro. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой.

В Китае стартовая версия V30 стоит 470 долларов, V30 Pro — 555 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
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Бренд Honor на пресс-конференции в Китае представил новые топовые смартфоны — V30 и V30 Pro. Об этом сообщает GSMArena.
 
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