Мужчина в Германии умер после того, как его облизала собака

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63-летний житель Германии заразился редкой бактериальной инфекцией после того, как его облизала его же собака. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на European Journal of Case Reports in Internal Medicine .



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Согласно медицинскому отчету, пациент поступил в больницу Красного Креста в Бремене, Германия, только после трех дней болезни. Изначально у него были симптомы, похожие на грипп, в том числе повышенная температура и затрудненное дыхание. Но за день до того, как мужчина попал в больницу, его состояние резко ухудшилось: на лице появилась сыпь, а в ногах начались нервные и мышечные боли, позже там было выявлено подкожное кровотечение.

Кроме того, у него обнаружилось повреждение почек и дисфункция печени, а также гипоксия, отсутствие притока крови к мышцам. Вдобавок ко всему пациент не мочился.

Медики были в замешательстве — у мужчины не было головной боли или ригидности затылочных мышц, как при менингите, и он не мог заразиться экзотической инфекцией, так как не путешествовал в жаркие страны. В результате ему поставили диагноз — тяжелая инфекция крови, вызванная сепсисом, и пурпура фульминанс, нарушение свертываемости крови, вызывающее изменение цвета кожи.

Мужчине назначили смесь антибиотиков, предназначенных для лечения стрептококков, менингококка, гемофильной палочки и золотистого стафилоккока, но его симптомы продолжали ухудшаться — он даже перенес остановку сердца, но был успешно реанимирован. После этого его интубировали и надели респиратор.

Лишь на четвертый день его госпитализации врачи наконец опознали виновника: бактерию под названием Capnocytophaga canimorsus.

Это обычная бактерия в нормальной флоре десен у собак и кошек. Передача может происходить через укусы, облизывания или даже в непосредственной близости от животных. Этот мужчина не был укушен, но за несколько недель до начала болезни его облизала его же собака. В данном случае этого было достаточно.

Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшалось, несколько органов вышли из строя, и он заболел воспалением легких. На 16-й день после поступления в больницу мужчина умер от сильного септического шока.

Согласно медицинской литературе, около 25% зарегистрированных случаев заражения C. canimorsus у людей имеют летальный исход. Но это неточная статистика, так как во многих случаях люди даже не обращаются в больницу, думая, что у них что-то типа гриппа.