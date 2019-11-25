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Мужчина в Германии умер после того, как его облизала собака
26.11.2019 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
63-летний житель Германии заразился редкой бактериальной инфекцией после того, как его облизала его же собака. Об этом
Согласно медицинскому отчету, пациент поступил в больницу Красного Креста в Бремене, Германия, только после трех дней болезни. Изначально у него были симптомы, похожие на грипп, в том числе повышенная температура и затрудненное дыхание. Но за день до того, как мужчина попал в больницу, его состояние резко ухудшилось: на лице появилась сыпь, а в ногах начались нервные и мышечные боли, позже там было выявлено подкожное кровотечение.
Кроме того, у него обнаружилось повреждение почек и дисфункция печени, а также гипоксия, отсутствие притока крови к мышцам. Вдобавок ко всему пациент не мочился.
Медики были в замешательстве — у мужчины не было головной боли или ригидности затылочных мышц, как при менингите, и он не мог заразиться экзотической инфекцией, так как не путешествовал в жаркие страны. В результате ему поставили диагноз — тяжелая инфекция крови, вызванная сепсисом, и пурпура фульминанс, нарушение свертываемости крови, вызывающее изменение цвета кожи.
Мужчине назначили смесь антибиотиков, предназначенных для лечения стрептококков, менингококка, гемофильной палочки и золотистого стафилоккока, но его симптомы продолжали ухудшаться — он даже перенес остановку сердца, но был успешно реанимирован. После этого его интубировали и надели респиратор.
Лишь на четвертый день его госпитализации врачи наконец опознали виновника: бактерию под названием Capnocytophaga canimorsus.
Это обычная бактерия в нормальной флоре десен у собак и кошек. Передача может происходить через укусы, облизывания или даже в непосредственной близости от животных. Этот мужчина не был укушен, но за несколько недель до начала болезни его облизала его же собака. В данном случае этого было достаточно.
Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшалось, несколько органов вышли из строя, и он заболел воспалением легких. На 16-й день после поступления в больницу мужчина умер от сильного септического шока.
Согласно медицинской литературе, около 25% зарегистрированных случаев заражения C. canimorsus у людей имеют летальный исход. Но это неточная статистика, так как во многих случаях люди даже не обращаются в больницу, думая, что у них что-то типа гриппа.
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63-летний житель Германии заразился редкой бактериальной инфекцией после того, как его облизала его же собака. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на European Journal of Case...
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